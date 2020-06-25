Yerli dezenfektan Borel, üniversite sınavında hijyeni sağlayacak - Son Dakika

Yerli dezenfektan Borel, üniversite sınavında hijyeni sağlayacak

Yerli dezenfektan Borel, üniversite sınavında hijyeni sağlayacak ETİ Maden ve ÖSYM işbirliğinde, YKS'ye girecek üniversite adayları, Covid-19 riskinden Borel ıslak mendilleriyle korunacak.

Yerli dezenfektan Borel, üniversite sınavında hijyeni sağlayacak

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ANKARA - ETİ Maden ve ÖSYM işbirliğinde, YKS'ye girecek üniversite adayları, Covid-19 riskinden Borel ıslak mendilleriyle korunacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Eti Maden arasında yapılan çalışmayla, bu hafta sonu uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda dağıtılmak üzere 6 milyon bor katkılı ıslak mendil dezenfektanı üretildi.

ÖSYM'nin takvimine göre 2020 YKS 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl üniversite sınavına 2 milyon 433 bin 219 kişi girecek. Önceki yıllardan alışık olunduğu gibi üniversite sınavına girecek adaylara, sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından veriliyordu. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ÖSYM, YKS'ye girecek adaylara dağıtılmak üzere, ETİ Maden ile işbirliği yaparak, 6 milyon bor katkılı ıslak mendil temininde bulundu.

Borel ürünleri ilk olarak YKS'de dağıtılacak. Buna göre 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Temel Yeterlilik Sınavı ile 28 Haziran 2020 Pazar günü Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavlarında her öğrenciye 2'şer tane olacak şekilde Borel ıslak mendili öğrencilere verilecek. Yanı sıra sınav yapılacak her okul kapısında, sınava girecek öğrenci el dezenfektanını kullanabilsin ve bulaş riskini ortadan kaldırsın diye Borel sıvı el dezenfektanları da bulunacak.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde, ETİ Maden İşletme Genel Müdürü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, bor katkılı ürünlerin sağlık alanında halihazırda kullanıldığını hatırlatarak, "2019 yılının Aralık ayında Covid-19 ilk olarak ortaya çıktığında ve dünyaya yayılmaya başladığında kişisel temizlik ön plana çıkacağını öngördük ve BOREN laboratuvarında çalışma başlattık. Daha sonra 'Borel' ismini verdiğimiz dezenfektan formülü geliştirildi. Tüm testlerden geçtikten sonra durumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ilettik. Bakanımız aracılığıyla konu Cumhurbaşkanına ulaştı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da ürünü halkımızın kullanımına sunmak için bir çalışma başlattık. Bakanlığımız, BOREN ve diğer kurumların koordinasyonuyla kısa sürede piyasada Borel ismiyle satılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de merkezi sınavların yapılmasına karar verildikten sonra bulaş oranını en aza indirmek ve öğrencilerin tedirginliklerini azaltmak için çalışmaya koyulduklarını belirten Maraşlıoğlu, sınav esnasında ıslak mendilin daha kullanışlı olduğuna değindi. Maraşlıoğlu, hafta sonu uygulanacak YKS sınavına girecek tüm öğrencilere de başarılar dileyerek, "Özellikle sınavlarda önemi daha da arttı. Öğrencilerin tereddütleri olmadan, gönül rahatlığıyla sınava girmesi için yeni bir çalışma yaptık. Sıvı el dezenfektanını kullanmak zordur ama mendil şekline getirerek kullanım kolaylığı sağlamak istedik. Öğrencinin çok hızlı bir şekilde kullanarak, virüsün bulaş tereddüdünü yaşamaması için ÖSYM'ye 6 milyon adet ürettik. Borel sıvı el dezenfektanından hiçbir farkı yok. Bu sadece kullanım kolaylığı sağlamak için mendil olarak üretildi. Sınav binalarının girişlerine de sıvı Borel koyduk. Öğrenciler sınav olacakları okullara girerken de ellerini dezenfekte edebilecekler. Sınav salonlarında da her öğrenciye 2'şer tane denk gelecek şekilde Borel ıslak mendil öğrencilerimize verilecek. Sınava girecek tüm öğrencilere de şimdiden başarılar diliyoruz" diye konuştu.

ÖSYM'nin talebi üzerine ıslak mendillerin sadece sınav için üretildiğinin altını çizen Maraşlıoğlu, gerekli görülürse ürünün, toplu alanlarda kullanımı içinde seri üretime geçilebileceğinin sinyallerini verdi. Maraşlıoğlu, "Şu an için ıslak mendiller sadece sınav için üretildi ama devamında da toplu alanlarda kullanım için üretebiliriz. Borel sıvı el dezenfektanını ilk olarak 100 ml. kişisel kullanım için üretmiştik. Bunlardan yaklaşık 4 buçuk milyon adet satıldı. Daha sonra toplu alanlar için hacimleri büyüttük. 1 litrelik ve 5 litrelik şişelerde üretilmeye başlandı. Ayrıca bir de dezenfektan mekanizmaları için üretimlerimiz oldu. Ambalaj değişikliği yaparak hacimleri arttırdık. Bu ürünlerde de talep yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Borel sıvı el dezenfektanıyla, Borel ıslak mendil arasında hiçbir fark olmadığını yineleyen Maraşlıoğlu, kullanım kolaylığı sağladığı için ve sınavda sıvı dezenfektanın yaratacağı sorunların önüne geçmek için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Maraşlıoğlu, "Tamamen kimyasal bileşeni aynı. Kullanıcının hangi amaçla kullandığına bağlı olarak formlar değişiyor. Öğrenciyi düşünürseniz sınavda bir sıvı ürünü kullanması zordur. Dökülme ihtimali vardır. Alkol temelli olduğu için de özellikle yazılı dokümanlara zarar verir. Sınavda öğrencilere iki tane verilecek. Bu mendillerden birini masa ve ekipmanları silmek için, diğerini ise ellerini silmek için kullanabilirler. Bu yolla bulaş tereddüdünü de ortadan kaldıracağız. Kullan at mendillerle öğrencilerin rahat bir şekilde sınavlarına konsantre olması sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eti Maden, BOREL, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yerli dezenfektan Borel, üniversite sınavında hijyeni sağlayacak - Son Dakika

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