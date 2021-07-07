Yerli Düşünce Dergisi "Türkistan Özel Sayısı Tanıtım Toplantısı" düzenledi - Son Dakika

- Yerli Düşünce Dergisi "Türkistan Özel Sayısı Tanıtım Toplantısı" düzenledi

ANKARA - Yerli Düşünce Dergisi, Haziran ayında çıkarttığı Türkistan özel sayısı için tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde "Türk Dünyasının Manevi Başşehri" ilan edilen Türkistan ile ilgili yapılan ilk yayın olan "Yerli Düşünce Dergisi Türkistan Özel sayısı tanıtım toplantısı" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevı Arastırmacısı ve Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez'in sunuculuğunu üstlendiği toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Dombra Marşını seslendiren Arslanbek Sultanbekov, Türksoy Genel Sekreteri Bilal Çakıcı, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve birçok basın mensubu katıldı.

"Bize Orta Asya'dan geldin diyenler artık Türkistan'dan geldin diyecekler"

Basın mensuplarına teşekkür eden Yalçın Topçu, "Burada olmanız çok önemli çünkü yüzyılların hayali gerçekleştirildi. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki Türk insanı bu hayalin gerçekleştiğini bilmiyor. İnşallah şimdi sizin vesilenizle her eve bu hayalin gerçekleştiği girecek. Bize Orta Asya'dan geldin diyenler artık Türkistan'dan geldin diyecekler. Orta Asya diye bir şey yok. Türklerin ata yurdu Türkistan var" ifadelerine yer verdi.