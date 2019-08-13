Son Dakika Haberleri: Yerli Düşünce Derneği Kurban bereketini Kırgızistan'a taşıdı
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Yerli Düşünce Derneği Kurban bereketini Kırgızistan'a taşıdı

46 dakika önce

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen Türk sivil toplum örgütlerinden Yerli Düşünce Derneği, Kurban bereketini Kırgızistan'a taşıdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen Türk sivil toplum örgütlerinden Yerli Düşünce Derneği, Kurban bereketini Kırgızistan'a taşıdı.
Yerli Düşünce Derneği, Türkiye'de hayırseverlerin bağışladığı kurban vekaletlerini Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Vekalet veren hissedarların adına kurbanları Derneğin Genel Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun gözetiminde kesildi.
Gündoğdu, Başkent Bişkek yakınlarında Ahıskalı Türkleri'nin yoğun yaşadığı Stepnoye köyünde kapı kapı dolaşarak bağışçıların hisselerini, Ahıska sürgünün tanıklarına ve muhtaçlara teslim etti.
AA muhabirine, tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını belirten Gündoğdu, "Bu yılki kurban organizasyonumuz Kırgızistan'da yapıldı. Türkiye'de vekalet veren hissedarların adına kurbanları tek tek, isimlerini okuyarak kestik. Bağışlayanlara çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.
Yerli Düşünce Derneği'nin kurban organizasyonuna destek veren Türkiye Mezunlar Derneğinin yöneticilerine de teşekkür eden Gündoğdu'ya bir köyde teşekkür plaketi verildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 01:33 Kaynak: AA
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