Turkcell YaaniMail'in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika

Turkcell YaaniMail'in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

22.12.2020 15:08
Turkcell YaaniMail'in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı, System.String[]

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirdiğimiz YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye'de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirdiğimiz YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye'de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen yıl kullanıma sunduğu yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail'in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, YaaniMail'in kullanıcı verilerinin yurt içindeki veri merkezlerinde güvenle tutulduğunu bildirdi.

Önceliklerinin her zaman, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak olduğunu belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi döneminde müşterilerimizden gelen taleplerin başında veri güvenliği geliyor. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirdiğimiz YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye'de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz. Kurumsal müşteriler, internet üzerinden kolaylıkla satın alınabilen YaaniMail'de sahip oldukları alan adları üzerinden de e-posta hesapları oluşturabiliyor.

Hem bireysel hem kurumsal ihtiyaçlara uygun hazırlanan servis, iOS, Android uygulamaları ya da farklı tarayıcılar üzerinden sade tasarımıyla kolayca kullanılabiliyor. Turkcell veri merkezlerindeki sunucularda şifreli saklanan YaaniMail e-postaları, kullanıcılardan ek bir ücret talep etmeden onlara, beyaz-kara listeleme, karantina, antivirüs, antispam ve kurumsal imza gibi hizmetler sunuyor."

Kurumsal müşterilerin en çok ihtiyaç duyduğu araçlar, ücretsiz

Açıklamada verilen bilgiye göre, kolay erişim imkanı ve sade tasarımıyla öne çıkan YaaniMail, kurumsal müşterilerinin en çok ihtiyaç duyduğu araçları da ücretsiz sunuyor.

YaaniMail'de sunulan hizmetler arasında yasal metin, imza, feragatname gibi özellikler yer alıyor.

YaaniMail'de kullanıcılar, diğer birçok e-posta servisinden farklı olarak, antispam ve antivirüs güvenlik katmanından ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Başka birçok e-posta servisiyle uyumlu şekilde çalışan YaaniMail hizmetine kolayca geçiş yapılabiliyor.

YaaniMail Kurumsal e-posta servisini ister yerinde kurulum talep ederek, istenirse de bulut üzerinden anında kullanıma başlamak mümkün oluyor.

Web üzerinden erişilebilen 'Kurumsal Yönetim Paneli' ile kullanıcılar alan adlarını tanımlayıp e-posta hesaplarını kolayca oluşturup yönetmeye başlayabiliyor.

Turkcell YaaniMail'in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turkcell YaaniMail'in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika


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