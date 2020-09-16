Yerli elektrik motoru üreticisinden 40'tan fazla ülkeye ihracat - Son Dakika

Yerli elektrik motoru üreticisinden 40'tan fazla ülkeye ihracat

Elektrik motoru üretiminde yerli marka Gamak, ihracat hedeflerini büyüttü.

Yerli elektrik motoru üreticisinden 40'tan fazla ülkeye ihracat, System.String[]
Elektrik motoru üretiminde yerli marka Gamak, ihracat hedeflerini büyüttü. Yüzde yüz yerli sermayeyle kurulan Gamak, pandemi döneminde ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını artırarak yüzde 50'nin üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini duyurdu. Yeni pazarlar ve sektör ihtiyaçları için son 3 yılda 70 milyon dolarlık yatırım yaptığına dikkat çeken Gamak, gelecek 3 yıl içinde de 50 milyon dolarlık yatırım planı bulunduğunu açıkladı.

Elektrik motoru üretiminde Türkiye'nin ilk yerli markası olduğunu hatırlatan ve Avrupa'nın önde gelen ülkeleri başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Gamak, 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulduğunu ve bugün 1 milyon adetlik üretim kapasitesiyle dünya elektrik motoru sanayisinin önde gelen firmalarından olduğunu belirten Gamak, dünyanın birçok ülkesinde güçlü partnerlere sahip olduğunu ve ihracat ağını daha da artırmayı hedeflediğine vurgu yaptı.

ORTA VE KUZEY AVRUPA'DA YAYGIN PARTNER AĞI HEDEFLENİYOR

60 yılı aşkın süredir ürünleri dünyanın birçok ülkesinde sanayinin kalbini oluşturduğunu bildiren Gamak, Türkiye'yi elektrik motorunda dışa bağımlılıktan kurtararak, katma değerli ürün ihraç eder seviyeye taşımayı başarmış bir şirket olduğunu kaydetti. Gamak, 2020 yılı ihracat hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı; "Bugün yerli üretim motorları, Afrika'dan Amerika kıtasına kadar 40'tan fazla ülkede kullanılan şirketin en önemli pazarları arasında Avrupa ve Ortadoğu yer alıyor. 2020 yılında yaşanan pandemiye rağmen ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin sayısını artıran Gamak, 3 yıllık süreçte Orta ve Kuzey Avrupa'da daha da büyümeyi hedefliyor."

3 YILDA 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM HEDEFLENİYOR

Pandemiye rağmen 2020 yılının ilk 8 ayını, mevcut ve yeni müşterileri ile geçen yıla oranla yüzde 50'nin üzerinde bir büyümeyle tamamladıklarına açıklamada yer veren Gamak, Dudullu'da bulunan 330 bin m2'lik açık, 50 bin m2 kapalı alana sahip tesislerinde bine yakın çalışanı istihdam ettiğine dikkat çekti. Gamak'ın fabrikasında, birçok sektör için 0,06 kW'dan-3000 kW'a kadar alçak ve orta gerilimli elektrik motorları ve jeneratör üretiliyor.  Pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve modernizasyon için geçtiğimiz 3 yılda 70 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini bildiren şirket, yatırımının büyük bir kısmını otomasyon ve robotik üretim modellerine yönlendirdi. Şirket, gelecek 3 yıl içinde yapılması planlanan 50 milyon dolarlık yatırımla da motor ve jeneratör üretim kapasitesinin bir buçuk kat artırılmasını hedefliyor.

5MW KAPASİTELİ JENERATÖR ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Türkiye'de orta gerilim motor üretimi gerçekleştiren ilk firma olduğunu açıklamada belirten Gamak, üretimini gerçekleştirdiği yüzlerce jeneratör, rüzgar türbinlerinde çalışmaya ve elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini duyurdu.  Türkiye'nin en geniş elektrik motoru ürün gamına sahip olduğunu hatırlatan firma 2020 yılında 3 MW kapasiteli Orta Gerilim Motorlar, Ex – Proof Motorlar ve yeni seri tek fazlı motorlarının üretimine başladığını bildirdi. 2021 yılında üretimlerini daha da genişletecek olan firma yapacağı yatırımlarla, HES ve RES'ler için rüzgar ve su türbin jeneratörlerinin 5 MW'a kadar üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.


- İstanbul

Türkiye, İhracat, Yatırım, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yerli elektrik motoru üreticisinden 40'tan fazla ülkeye ihracat - Son Dakika Ekonomi

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