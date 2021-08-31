Üye Girişi
Yerli elektrikli araç, tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebiliyor - Son Dakika

Yerli elektrikli araç, tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebiliyor

31.08.2021 11:25

Erzurum'da Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden büyük başarı. Öğrenciler, tamamen yerli imkanlarla elektrikli araba üretti. Yerli elektrikli araç Elon Musk'ın Tesla'sına rakip oldu. Tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebilen araç, Erzurum halkının ise yoğun ilgisini topladı.

Erzurum'da Yakutiye İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, TEKNOFEST yarışları için elektrikli araba üretti. 5 ay gibi kısa bir sürede ürettikleri elektrikli araba 50 kilometre hıza çıkarak, 50 kilometre mesafeye gidebiliyor. Tamamen yerli imkanlarla liseli öğrenciler tarafından tasarlanan elektrikli araç, 6 saat içerisinde şarj olabiliyor. Erzurumlu vatandaşların yoğun ilgisini çeken ve 31 Ağustos ile 5 Eylül arası Kocaeli'de düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışlarında ise 'Dadaş' isimli araç Erzurum'u temsil edecek.

İmam hatipli öğrenciler, Elon Musk'a rakip oldu! Tam sarjla 50 km giden elektrikli araba yaptılar

"LİSE DÜZEYİNDE ERZURUM'DA BİR İLKİZ"

Öğrencileri ile beraber elektrikli araç ürettiklerini belirten Proje Koordinatörü ve Yakutiye İmam Hatip Lisesi Fizik Öğretmeni Fatih Toprak, "Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak TEKNOFEST yarışlarına katılmak için elektrikli bir araç tasarladık. Daha önce üniversiteler arasında yapılıyordu. Bu sene ilk defa liseler arası olacak. Biz de bu yarışa aracımızı tasarlayarak katıldık. 31 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında yarışa katılacağız. Bu bir hız ve süre yarışı değil tamamen enerji verimliliği ile alakalı bir yarışma. Aracımız 50 kilometre mesafeye gidebiliyor. 50 kilometre hıza çıkabiliyor ve 6 saat içerisinde şarj oluyor. Tüm tasarımlarımız ve çalışmalarımız bu yönde oldu. 9 kişilik takımla aracımızı tamamladık. En başta gelişme raporu hazırladık. Bu raporda aracın rengi, tekerlekleri dahil olmak üzere tüm gereksinimlerini belirledik. Bu süreç pandemi döneminde gerçekleşti ve bizi biraz etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlaması vardı ve çocukları çıkartamıyorduk. Aracımızı 5-6 aylık bir sürede tamamladık. Kocaeli'de bizimle beraber yarışacak 40 lise var. Daha önce üniversite düzeyi vardı ama lise düzeyinde Erzurum'da ilk biziz. Örnek olacağımızı düşünüyorum" dedi.

İmam hatipli öğrenciler, Elon Musk'a rakip oldu! Tam sarjla 50 km giden elektrikli araba yaptılar

"TEKNOFEST'İN DESTEĞİYLE ÜRETİME GEÇTİK"

Yarışma için aracı tasarladıklarını kaydeden Yakutiye İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yasin, "İlk önce gelişme raporu hazırladık. Bu rapor içerisinde tüm tasarımlarımızı yaptık. Ardından TEKNOFEST'in bize vermiş olduğu destekle üretime geçtik. Üretim aşamasında ilk önce şaseyi tasarladık. Sonra gerekli parçaları üreterek arabamızı oluşturduk" açıklamalarında bulundu.

İmam hatipli öğrenciler, Elon Musk'a rakip oldu! Tam sarjla 50 km giden elektrikli araba yaptılar

"LİSEMİZ BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm liselere destek verdiklerini ve bu üretilen araçtan dolayı çok gurur duyduğunu söyleyen Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Erzurum'da kısa adı ERBAP olan Erzurum Başarıyı Artırma Programı uyguluyoruz. Bu programdaki amaçlarımızdan biriside çağın gerektirdiği bilgi ve donanımları kazandırmak. Amacımız doğrultusunda Erzurum'daki tüm okullarımızda proje tabanlı çalışmalar yapılıyor. Bizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak desteklerimizi sunuyoruz. Yakutiye İmam Hatip Lisemiz bizi ürettiği araba ile çok gururlandırdı. Tamamen kendilerinin tasarladıkları ve kendi imkanlarıyla ürettikleri elektrikli aracımız. Bu aracımızı bugün halkımıza tanıtıyoruz. Umarım öğrencilerimiz yarışmalarda derece kazanacaklar" diye konuştu.

Yerli elektrikli araç, tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebiliyor
Yerli elektrikli araç, tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebiliyor

İmam Hatip Liseleri, Yakutiye, Erzurum, Lise, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli elektrikli araç, tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebiliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • akın Acar: Aferim çocuklara. Lise düzeyinceki gençler için büyük başarı. Ancak şunu demeyin !.. Elon MUSK ın Teslasına rakip oldu diye. o yolda daha gidecek çok zaman, öğrenilecek çok bilgi var. ne zaman Diyanet işlerine verilen bütçe, fen, matematik ve ilime verilirse, ne zaman bir ilçede 1 okul bile yokken 3 cami olduğu zamanları geçersek, o zaman olur. Bu arada cami olmasın, diyanet olmasın demiyorum. anlayan anlayacaktır. Cevap Yaz 15 8 Yayından Kaldır
  • Recep Gul: Bişi oldumu bu alkolikler direk diyanet örneği ne hastayım aynı cebinde kaç liralık telefon var hesabı 2 2 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Son dakika: Üniversite tercihlerinde bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak 12:35 Son dakika: Üniversite tercihlerinde bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi 12:27 Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti 12:19 Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti
Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı 12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün 11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti 11:28 Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu 11:21 Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu

Son Dakika Haberleri
12:28 Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı
12:26 Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi
12:21 Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak
12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek         
12:41
Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı         
12:29
Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak         
12:22
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:07
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek         
11:24
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek         
10:07
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:56:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli elektrikli araç, tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement