Yerli elektrikli otomobil 2022’de yollarda

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Türkiye'de gelecek üç yılda 200 bin elektrikli araç satılacağını belirterek "Burada itici güç yerli elektrikli otomobil olacak. 2022'de yerli üretim elektrikli otomobilleri piyasada görebileceğiz" dedi.