Son Dakika Haberleri: Yerli elektrikli otomobil 2022’de yollarda
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Yerli elektrikli otomobil 2022’de yollarda

30 dakika önce

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Türkiye'de gelecek üç yılda 200 bin elektrikli araç satılacağını belirterek "Burada itici güç yerli elektrikli otomobil olacak.

Yerli elektrikli otomobil 2022’de yollarda, System.String[]

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Türkiye'de gelecek üç yılda 200 bin elektrikli araç satılacağını belirterek "Burada itici güç yerli elektrikli otomobil olacak. 2022'de yerli üretim elektrikli otomobilleri piyasada görebileceğiz" dedi.

Zorlu Holding, Sinan Ak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:52 
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