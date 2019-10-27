Yerli elektrikli otomobil 2022’de yollarda
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Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Türkiye'de gelecek üç yılda 200 bin elektrikli araç satılacağını belirterek "Burada itici güç yerli elektrikli otomobil olacak.
Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Türkiye'de gelecek üç yılda 200 bin elektrikli araç satılacağını belirterek "Burada itici güç yerli elektrikli otomobil olacak. 2022'de yerli üretim elektrikli otomobilleri piyasada görebileceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:52
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