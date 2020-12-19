Yerli endemik bitkilerden bakanlık onaylı krem ve serum üretti - Son Dakika

Yerli endemik bitkilerden bakanlık onaylı krem ve serum üretti

19.12.2020 11:03
Yerli endemik bitkilerden bakanlık onaylı krem ve serum üretti, System.String[]

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta kurduğu laboratuvarda yerli endemik bitkilerden elde ettiği yağlardan Sağlık Bakanlığı onaylı kimyasal madde içermeyen yaşlanma geciktirici krem ve serum üreten kadın girişimci, sektörde söz sahibi olmayı hedefliyor.

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta kurduğu laboratuvarda yerli endemik bitkilerden elde ettiği yağlardan Sağlık Bakanlığı onaylı kimyasal madde içermeyen yaşlanma geciktirici krem ve serum üreten kadın girişimci, sektörde söz sahibi olmayı hedefliyor.

Malatya'da yaşayan Betül Karaduman, yurt dışında yaşadığı süreçte Rus kadınların kullandığı, çok etkili ve tamamen bitkisel ürünlerden yapılan kozmetik ürünlerden etkilenerek Türkiye'de bu işi yapmaya karar verdi.

Üniversite sınavlarına girip İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümünü kazanan ve burayı birincilikle tamamlayan Karaduman, daha sonra çeşitli eğitimler ve sertifikalar alarak hazırladığı yaşlanma geciktirici krem ve serum üretimi projesini hayata geçirmek için İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'a başvurdu.

Yaklaşık 4 yıl ürün geliştirme ve formülasyon çalışmaları yapan Karaduman, Malatya Teknopark'ta kurduğu Ar-Ge laboratuvarında yaşlanma önleyici (antiaging) krem ve serum ile antibakteriyel özellikle ek kremi üretmeyi başardı.

Ürünlerine Sağlık Bakanlığından onay alan Karaduman, kurduğu şirkette "Art de la sante" markası adı altında ürünlerini pazarlamaya başladı.

Yerli ve kimyasal madde içermeyen ürünler üreten Karaduman, sektörde söz sahibi olmayı hedefliyor.

"Hiçbir kimyasal madde kullanmadık"

Betül Karaduman, AA muhabirine, ürünlerinin tamamen organik içerikli olduğunu, kayısı çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı ve tamamen Türkiye topraklarında yetişen ürünlerden elde ettikleri yağlarla üretildiğini belirtti.

Geliştirdikleri ürünlerde hiçbir kimyasal madde kullanmadıklarını, Sağlık Bakanlığının ürünlerini dermokozmetik kategorisinde kabul ettiğini ifade eden Karaduman, şöyle konuştu:

"Ürünlerimiz, dermokozmetik olarak içerisinde hiçbir kimyasal olmayan Türkiye'deki tek ürün olarak biliniyor. Geliştirip, ürettiğimiz yaşlanma önleyici krem ve serumlar dermokozmetik olarak çoklu etkilere sahip ancak içerisinde hiçbir kimyasal yok. Yaşlanma önleyici kremimiz çok yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Komojen oluşturması söz konusu değil. 'Roza' rahatsızlığında yüzdeki renk eşitsizliklerinde, ince kırışıklıklarda, çok kuru ciltleri nemlendirmede çok iyi bir ürün. Serum da aynı şekilde. Serumun kremden ayrıldığı nokta ise çok yoğun ve etkisinin yüksek olması. Serumun düşük oranda yüksek etki sağlığını tespit ettik. Her iki ürünümüzün nemlendirme özellikle çok yüksek."

"Endemik bitkilerden elde edilen botanik yağlardan üretildi"

Geliştirdiği ürünlerin muadillerine göre daha etkili olduğunu aktaran Karaduman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünleri tamamen kendi imkanlarımızla ürettik. Türkiye'nin topraklarında yetişen endemik bitkilerden elde edilen botanik yağlardan ürettik. Eczanelerde ve bütün kozmetik mağazalarında genelde yabancı ülkelerden gelen ürünler pazarlanıyor. Ürünlerimizi kendi topraklarımızda yetişen endemik bitkilerden elde edilen botanik yağlardan ürettik. Ürünlerin en önemli özelliği etkisinin çok yüksek ve kalıcı olması. Ayrıca geliştirdiğimiz ürünler, muadillerine göre çok daha ekonomik."

"Muadillerine göre çok üstün özellikleri var"

Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Adnan Fatih Kocamaz ise Teknopark'ta 5 yıldır ciddi çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Teknopark'taki 75 firmanın çok kaliteli ürünler geliştirdiğini anlatan Kocamaz, şunları kaydetti:

"Teknopark'taki Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan ve tamamen kimyasaldan arındırılmış ürünlerin, piyasadaki muadillerine göre çok üstün özellikleri bulunuyor. Bu ürünler, Teknopark'taki Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Ayrıca tek bir kadın girişimcimizin girişimleri sonucu bu ürünler ortaya çıktığı için bizi çok gururlandıran bir çalışma. Bir kadın girişimcinin tek başına bir ürün geliştirmesi, şirketini kurması ve ürünlerini piyasaya sürmesi ülkemiz ve bizler adına sevindirici. Teknoparkların en önemli özelliği girişimci yetiştirmek daha da önemlisi kadın girişimci yetiştirmektir. Bu konuda Betül Karaduman arkadaşımızın yanındayız. Teknopark'ta Betül Karaduman gibi birçok kadına ev sahipliği yapıyoruz. Malatya'da kadın girişimcilerin neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyoruz."

Malatya İnönü Üniversitesi, Kimyasal, Malatya, Endemik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli endemik bitkilerden bakanlık onaylı krem ve serum üretti - Son Dakika


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