Yerli enerji silahı 'Wattozz' Malezya'dan sonra şimdi de Güney Afrika'da

Yerli kaynaklarla üretilen kablosuz elektroşok silahı Wattozz, dünya genelinde ikinci tanıtımını Güney Afrika'da gerçekleşti.

Yerli kaynaklarla üretilen kablosuz elektroşok silahı Wattozz, dünya genelinde ikinci tanıtımını Güney Afrika'da gerçekleşti.



Dünyanın ilk ve tek uzaktan etkili kablosuz elektroşok silahı yüzde 100 yerli ve milli Wattozz Malezya lansmanından sonra ikinci uluslararası tanıtımını Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde gerçekleştirdi.



Albayraklar CEO'su Sertan Ayçiçek ve Güney Afrika basın mensuplarının katıldığı organizasyonda Milli Wattozz silahının özellikleri anlatıldı. Konu hakkında görüşlerini paylaşan şirketin CEO'su Sertan Ayçiçek; dünya markası haline gelen Wattozz'un yakalamış olduğu başarıdan son derece gururlu olduklarını söyledi. Ayçiçek, Wattozz için Güney Afrika'da şimdiden ön siparişler alınmaya başlandığını da açıkladı.



3 ülkede daha lansman olacak



Ayçiçek, elektroşok silahı yerli ve yabancı yatırımcılara açtıklarını önümüzdeki günlerde Endonezya, Lübnan ve İspanya'da da lansman yapacaklarını belirtti. Ayçiçek, Afrika'da cinayet, yaralama., hırsızlık ve gasp olaylarının ciddi boyutlarda olduğu ve Güney Afrika emniyet güçleri tarafından orantılı güç unsuru olarak ateşli silahlardan önce kullanılmaya başlanacak Wattozz silahının Güney Afrika halkı tarafından da kişisel savunma aracı olarak edinilebilmesi için gerekli izinler için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.



Ayçiçek ayrıca Wattozz silahını yerli ve yabancı yatırımcılara açtıklarını Güney Afrikalı yatırımcıları Türkiye'ye davet ettiklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Meteoroloji açıkça uyardı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın!

Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı

BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu

İlaç üreticisi Johnson & Johnson'a 17,5 milyar dolarlık ağrı kesici davası açıldı