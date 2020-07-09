Yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T" gelecek yıl sofralarda olacak - Son Dakika

Yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T" gelecek yıl sofralarda olacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesinde geliştirilen yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T", gelecek sene satışa sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesinde geliştirilen yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T", gelecek sene satışa sunulacak.

Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı


Türkiye'nin beyaz et sektöründe dışa bağımlılığını azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığınca 2015'te "Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn Geliştirme Projesi" kapsamında yerli ve milli etlik damızlık tavuk ıslahı çalışmalarına Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde başlandı.

Bu kapsamda "Türkiye'nin ilk yerli ve milli etlik damızlık tavukları" 2019'da "Anadolu-T" ismiyle marka tescil belgesine sahip olduktan sonra TAGEM tarafından resmi olarak tescil edilerek yerli çeşitler arasına alındı.

Yerleşkede biyogüvenlik kurallarına uygun olarak titizlikle geliştirilen Anadolu-T'nin damızlıkları, 2021 yılı itibarıyla beyaz et üreticisi firmalara arz edilecek.

Öncelikle piyasaya yıllık 250 bin damızlık sunularak 35 milyon adet Anadolu-T'nin sofralarda yer alması hedefleniyor.

- "Anadolu-T, 42'nci günde 2 kilo 800 grama ulaşarak kesim ağırlığına geliyor"

Enstitüye bağlı Etçi Damızlık Tavuk İşletmesinden sorumlu Ziraat Mühendisi Sinan Çağlak, AA muhabirine, beyaz et sektörünün üretimde kullandığı tüm damızlık ihtiyacının yurt dışından sağlandığını söyledi.

Beyaz eti yerli ve milli imkanlarla yurt içinden temin etmek için ıslah çalışmaları yürütüldüğünü belirten Çağlak, bu çerçevede "Anadolu-T" adını verdikleri tavuğun damızlıklarını geliştirdiklerini aktardı.

Çağlak, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli ırkımız olan tavuğumuz yemden yararlanma oranı, canlı ağırlık ve karkas randımanı olarak piyasada satılan diğer etçi tavuklara çok yakın değerlere sahiptir.

Anadolu-T, 42'nci günde 2 kilo 800 grama ulaşarak kesim ağırlığına geliyor. Anadolu-T, Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını azaltacak, canlı hayvan trafiği herhangi bir nedenden durdurulduğunda ya da kısıtlandığında ülkemizin yerli ve milli ırk tavuğu olarak bu açığı kapatacaktır. Bu yüzden büyük önem arz ediyor. 2021 yılında Anadolu-T'nin üretimine başlayarak Türkiye'nin beyaz et sektöründeki ihtiyacına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Türkiye'nin yıllık beyaz et üretiminin 2 milyon tonun üzerinde olduğunu anlatan Çağlak, bunun için 15 milyon damızlık tavuğa ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Çağlak, gelecek yıl üretime başladıklarında ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılayacaklarını, yeterli talep olması durumunda yapılacak yatırımlarla bu oranı yüzde 20'lere kadar çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Anadolu-T'nin ıslahında kullanılan damızlık tavukların yediği yemden içtiği suya kadar her türlü parametresinin özenle takip edildiğini vurgulayan Çağlak, damızlıklara adeta kuvözdeki bir bebek titizliğinde bakıldığını söyledi.

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli etlik damızlık tavuk 'Anadolu-T' gelecek yıl sofralarda olacak - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:02 Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
17:31
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
15:37
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:42:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T" gelecek yıl sofralarda olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]