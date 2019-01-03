Son Dakika Haberleri: Yerli filmler 2018'de rekor kırdı

Yerli filmler 2018'de rekor kırdı

42 dakika önce

Türk filmlerini geçen yıl 43 milyon kişi izledi, yerli film izlenme oranı yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yerli filmler 2018'de rekor kırdı, System.String[]
Türk filmlerini geçen yıl 43 milyon kişi izledi, yerli film izlenme oranı yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:20 

Ekonomi
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