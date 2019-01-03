Yerli filmler 2018'de rekor kırdı

Türk filmlerini geçen yıl 43 milyon kişi izledi, yerli film izlenme oranı yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türk filmlerini geçen yıl 43 milyon kişi izledi, yerli film izlenme oranı yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yü Ailesiyle Tanıştırdı

Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı

Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı