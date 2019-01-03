Yerli filmler 2018'de rekor kırdı
42 dakika önce
Türk filmlerini geçen yıl 43 milyon kişi izledi, yerli film izlenme oranı yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Türk filmlerini geçen yıl 43 milyon kişi izledi, yerli film izlenme oranı yüzde 63,5 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:20
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