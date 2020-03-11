Yerli firma, El Salvador'a römorkör ihraç edecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yerli firma, El Salvador'a römorkör ihraç edecek - Son Dakika Ekonomi

Yerli firma, El Salvador'a römorkör ihraç edecek

7 saat önce

Uzmanlar Denizcilik (UZMAR), El Salvador merkezli SAAM Towage ile iki adet yeni inşa eskort römorkörü inşası için sözleşme imzaladı.

Yerli firma, El Salvador'a römorkör ihraç edecek, System.String[]

Uzmanlar Denizcilik (UZMAR), El Salvador merkezli SAAM Towage ile iki adet yeni inşa eskort römorkörü inşası için sözleşme imzaladı.


Türkiye'nin önde gelen kılavuzluk ve römorkörcülük kuruluşlarından Uzmanlar Denizcilik (UZMAR), El Salvador merkezli liman ve lojistik hizmetleri sunan SAAM Towage El Salvador S.A. ile iki adet yeni inşa eskort römorkörü inşası için sözleşme imzaladığını açıkladı.


SAAM Towage Teknik Müdürü Pablo E. Caceres ile UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ tarafından imzalanan sözleşme ile özel olarak tasarlanan römorkörler, El Salvador'da Energa del Pacfico'nun (EDP) geliştirdiği LNG projesi için 2021 yılında hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.


Ayrıca römorkörler, 32 metre boyunda ve 75 ton çekiş gücüne sahip, 12.5 knot hıza ulaşabilecek veeskort operasyonlarında da kullanılacak. - İSTANBUL

El Salvador, Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:51 Kaynak: İHA
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