YERLİ FORMULA ARACI 'AURA 22', YARIŞ ÖNCESİ KAMPÜSTE PİSTE ÇIKTI - Son Dakika
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YERLİ FORMULA ARACI 'AURA 22', YARIŞ ÖNCESİ KAMPÜSTE PİSTE ÇIKTI

01.07.2022 13:14

ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Tulpar Racing Takımı'nın kendi imkanlarıyla ürettiği yerli Formula aracı AURA 22, İtalya'daki yarış öncesi kampüste piste çıktı.

ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Tulpar Racing Takımı'nın kendi imkanlarıyla ürettiği yerli Formula aracı AURA 22, İtalya'daki yarış öncesi kampüste piste çıktı.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2015'de kurulan 12 kişilik Tulpar Racing takımı tarafından hazırlanan otomobil tasarımı 2019'da dünya üçüncüsü oldu. Öğrenciler Mehmet Akif Özarpalı, Mustafa Payveren, Enes Malik Mercan, Simge Doğan, Hamit Sandalcılar, Emirşah Afşar, Murathan Korkmaz, Kübra Akgül, Moustafa Abdelmawla, Barbaros Taşdemir, Ahmet Altun ve Ahmet Doğukan Ermiş'ten oluşan ekip, tasarımıyla üçüncü olan aracı Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak'ın danışmanlığında üretti. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün destekleriyle öğrencilerin aylar süren çalışmasıyla üretilen Formula aracı, Erzurum'daki çeşitli bilim festivallerinde sergilendi. Üzerinde ABS fren sisteminin yanı sıra viraj kontrolünü sağlayan ESP sistemi de yer alan araç, dünyanın en prestijli yarışmalarından biri Dünya Makine Mühendisleri Odası'nın (IMECHE) İtalya'nın Parma kentinde düzenleyeceği, çeşitli ülkelerden 135 üniversitenin katılımıyla 15 Temmuz'da yapılacak 'Formula Student ATA' yarışmasında piste çıkacak. Ekip, ardından İngiltere'de yarışmaya katılacak. Burada zamana karşı yarışacak takım, ilk üçü hedefliyor.

Takımın kaptanı Mustafa Payveren, motor, süspansiyon, tekerlek ve diferansiyel hariç bütün parçaları kendi imkanlarıyla ürettiklerini belirtti. Tulpar Racing Takımı'nın yazılımcısı Murathan Korkmaz, tasarımda 2019'da üçüncü olan aracı ürettiklerini ve İtalya ve İngiltere'de yarışmaya davet edildiklerini söyledi. Aracın üretiminin yüzde 80'inin kendilerine ait olduğunu ifade eden Korkmaz, 250 kilogram ağırlığındaki aracın saatte 120 kilometre hıza çıkabildiğini kaydetti. AURA 22, KAMPÜS YOLLARINDA

Tulpar Racing takımı, İtalya'ya gitmeden önce ürettikleri araçla Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük bahçesinde aracı tanıtan öğrenciler, yaptıkları çalışmaları anlattı. Araca binerek incelemede bulunan Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerinin böylesine önemli bir çalışmaya imza atmasının ve uluslararası yarışmalardan davet almasının gurur verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çomaklı, üreten, bilgiyi değere dönüştüren, topluma ve ülkeye katkı sağlayan çalışmaları daima desteklediklerini belirtti.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YERLİ FORMULA ARACI 'AURA 22', YARIŞ ÖNCESİ KAMPÜSTE PİSTE ÇIKTI - Son Dakika
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