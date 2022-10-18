Yerli füze 'Tayfun', test edildi - Yeniden - Son Dakika
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Yerli füze 'Tayfun', test edildi - Yeniden

18.10.2022 09:32

Yazı işleri müdürlerinin dikkatineHaberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz--------------------(YENİDEN)Yerli füze 'Tayfun', test edildiArzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ/ RİZE, - RİZE'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yazı işleri müdürlerinin dikkatine

Haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz

--------------------

(YENİDEN)

Yerli füze 'Tayfun', test edildiArzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ/ RİZE, - RİZE'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli füze 'Tayfun', test edildi - Yeniden - Son Dakika

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