YERLİ FÜZE 'TAYFUN', TEST EDİLDİ

RİZE'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı. (DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ RİZE, (DHA)-
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