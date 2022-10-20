YERLİ FÜZE 'TAYFUN', TEST EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

YERLİ FÜZE 'TAYFUN', TEST EDİLDİ

20.10.2022 12:41

RİZE'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

RİZE'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ RİZE, (DHA)-

=================

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YERLİ FÜZE 'TAYFUN', TEST EDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
12:05 Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu
11:53 Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
11:51 Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık
10:57 Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:22 Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 14:05:10. #1.12#
SON DAKİKA: YERLİ FÜZE 'TAYFUN', TEST EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement