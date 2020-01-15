Yerli girişim Rulomatik rekor ciroya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli girişim Rulomatik rekor ciroya ulaştı - Son Dakika

Yerli girişim Rulomatik rekor ciroya ulaştı

6 saat önce

2011 yılından bu yana ürettiği yerli ve özgün tasarımlı satış otomatlarla birçok alanda faaliyet gösteren Rulomatik firması rekor bir ciroya ulaştı.

Yerli girişim Rulomatik rekor ciroya ulaştı, System.String[]

2011 yılından bu yana ürettiği yerli ve özgün tasarımlı satış otomatlarla birçok alanda faaliyet gösteren Rulomatik firması rekor bir ciroya ulaştı. Firmanın geçtiğimiz yıl içinde ulaştığı rakamın 70 milyon lira olduğu öğrenildi.


Türkiye'nin dört bir yanında karşılaştığımız otomatik satış otomatlarıyla milyonlarca insana hizmet veren Rulomatik çok sayıda farklı otomat üretiyor. En sık karşılaştığımız araba kurulama bezi otomatının yanında araçlar için özel tasarımlı paspas, sporcu havlusu, abdest havlusu ve tek kullanımlık eşarp gibi otomatlar da üreterek birçok ihtiyacı karşılıyor.


Rulomatik tarafından üretilen otomatlardan en popüler olanı araç kurulama bezi otomatı olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'de 2 lira, yurt dışında ise 1 euro ile çalışan bu otomatlara para atıldıktan sonra başka bir tuşa basmaya gerek kalmadan otomatik olarak bir mikrofiber bez geliyor. Bu bezi sol tarafa doğru hafif çektikten sonra kolaylıklı yırtılarak kullanıma hazır hale geliyor. Oldukça kaliteli olan bu bezler aracını yıkayanlar için etkili bir şekilde aracın kurulanmasına yardımcı oluyor. Böylelikle arabasını yıkatan kişiler bu temizliği uzun süre yaşayabiliyor.


Rulomatik ürünlerinin bir diğerine ise sıklıkla spor salonlarında rastlanıyor. Ardı ardına farklı kondisyon aletlerini kullanan kişiler için sürekli terli ellerle kullanılan bu aletleri temizlemesi, zaman zaman da kendi terini silmesi gerekiyor. Bu ihtiyaç için özel tasarlanmış otomatlar spor salonlarının belirli yerlerine konuluyor ve isteyen kişiler anında ter silecek bir mendile ulaşabiliyor.


2018 yılında uluslararası kalite sertifikası aldı


Rulomatik firması ürettiği bu ürünlerle ilgili uluslararası standartta olan CE isimli kalite sertifikasını da almış durumda. İlk üretildiği günden bugüne ISO standartlarını sağlayan bu ürünler 2018 yılında alınan CE uluslararası kalite sertifikası sayesinde yurt dışında da onlarca farklı bölgede hizmet vermeye başladı. Tamamen yerli tasarım ve yerli üretim olan bu ürünlerini yurt dışında da tanıtma imkanı bulan Rulomatik gün geçtikçe cirosunu da yükseltiyor.


Tüm ürünler Bursa'da üretiliyor


Rulomatik firması tüm ürünlerini Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan fabrikasında yapıyor. Hem işçiliği, hem tasarımı, hem de malzemesi tamamen yerli olan bu ürünlerin üretildiği fabrikada her türlü imkan yer alıyor. Büyük bir sipariş kapasitesine sahip olan bu fabrikada üretilen ürünlerin yurt dışı pazarına da açılmasıyla birlikte uzun bir süredir fazla mesai yapılarak siparişlere yetişmeye çalışılıyor.


Rulomatik'in hedefi 74 ülkeye ulaşmak


2018 yılında alınan CE sertifikasıyla yurt dışı açılımı yapan Rulomatik, şimdiden 23 ülkeye otomatik satış otomatlarını göndermeyi başarmış durumda. Zaman zaman yurt dışından farklı firmalarla distribütörlük anlaşması yaparak günden güne ağını genişleten firma 2021 yılının sonuna kadar ihracat yapılan ülke sayısını 74'e çıkarmayı hedefliyor. Ana ilkesi, hızlı tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye satış otomatları üzerinden ulaştırılması olan Rulomatik sürekli satış (sontinuous-sales) modelinde ürün portföyünü az sayıda ürünle sınırlı tutmakta ve özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemekte. - İSTANBUL

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:59 Kaynak: İHA
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