Yerli girişim Sosyopix, Endeavor'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Yerli girişim Sosyopix, Endeavor'da Türkiye'yi temsil edecek

13.04.2021 11:02
Yerli girişim Sosyopix, Endeavor'da Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Kişiselleştirilmiş hediye sektörünün yerli girişimi Sosyopix, uluslararası girişimci ağı Endeavor tarafından "Ülke Adayı" seçildi.

Kişiselleştirilmiş hediye sektörünün yerli girişimi Sosyopix, uluslararası girişimci ağı Endeavor tarafından "Ülke Adayı" seçildi. Geçen yıl 1.2 milyon üye sayısına ulaşan girişimin kurucuları şimdi de Türkiye'yi temsilen, uluslararası seçmelere katılmaya hazırlanıyor.

Girişimcileri destekleyen uluslararası girişimci ağı Endeavor, bu yıl 65'inci kez düzenlediği Türkiye Yerel Seçim Paneli'nde ülkeyi temsil edecek adayları belirledi. 9 Nisan 2021 tarihinde online olarak düzenlenen panelde fotoğraf baskı u¨ru¨nleriyle kişiselleştirilmiş hediye pazarının önde gelen girişimlerinden Sosyopix, jüri tarafından "Ülke Adayı" olarak seçildi. Yerli girişimin kurucuları Emre Abat, Erdem Gezer ve Sezgi Abat, bir sonraki aşamada Türkiye'yi temsilen Endeavor Uluslararası Seçim Panelleri'ne katılacak. Türkiye ve dünyadan önde gelen risk sermaye şirketi temsilcileri, girişimciler ve iş insanlarıyla tanışma ve şirketlerini değerlendirme fırsatı elde edecek.

"TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ARENADA TEMSİL EDECEĞİMİZ İÇİN GURURLUYUZ"

2014 yılında kurulan ve globalde de hizmet veren Sosyopix'in Kurucularından Emre Abat, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Endeavor tarafından 'Yılın Girişimi Ülke Adayı' seçildiğimiz ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edeceğimiz için çok gururluyuz. Sosyopix'te bu yolculuğa kullanıcılarımızın anılarını hep hatırlayacakları şekilde hediyeler üreterek başladık. Ekip olarak, mutlu ettiğimiz 1 milyonun üzerinde kullanıcılarımızdan ilham alarak yolumuzda ilerliyoruz. Türkiye'den çıkan yerli bir girişim olarak, her gün yeni bir şeyler üretmenin, her gün daha fazla kullanıcıyı mutlu etmenin keyfini sadece Türkiye'de değil daha geniş coğrafyalarda yaşamayı hedefliyoruz. Her gün büyüyen ekibimizle, aldığımız hızlı ve cesur kararların Türkiye'de doğmuş başka girişimlere de cesaret vereceğine inanıyoruz."

PANDEMİDE 4.5 KAT BÜYÜDÜ

Gelecek dönemdeki hedeflerine de değinen Emre Abat, "Girişim olarak online fotoğraf baskı kategorisinde çıktığımız bu yolculukta, 'hediyenin yeri' olmaya odaklanıyoruz. Ürün gamımıza 2020'nin son çeyreğinde eklediğimiz konsept hediye kutuları sayesinde, kullanıcıların 'kişiselleştirilebilir, hızlı ve kaliteli hediye' talebini tam anlamıyla karşılıyoruz. Fotoğraf baskı u¨ru¨nlerinin yanı sıra, alt markalarımızı da oluşturarak so.craft, Nature & Love, Cielo ve Grind Co. markaları ile deri u¨ru¨n, çay ve kahve kategorisinde ilgi odağı olmayı başardık. Pandemiye rağmen istihdamımızı artırarak ekibimizi bu¨yu¨tmeye odaklandık. Operasyon merkezimizin kapasitesini 4 katına çıkardık ve 1.2 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak bu zorlu yılı 4.5 kat büyümeyle kapattık. 2 yıl önce başladığımız yurt dışı satışlara da tüm hızımızla devam ediyoruz. Amerika, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya başta olmak u¨zere 85'ten fazla u¨lkeye de gönderim yapıyoruz. 80 kişiye ulaşan genç ve dinamik bir ekiple kişiselleştirilmiş hediye pazarını domine etmeye hazırlanıyoruz" dedi.


Yerli girişim Sosyopix, Endeavor'da Türkiye'yi temsil edecek
Yerli girişim Sosyopix, Endeavor'da Türkiye'yi temsil edecek

Yerel Seçim, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yerli girişim Sosyopix, Endeavor'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika Ekonomi


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