Yerli girişim 'Sosyopix Flowers' markasıyla çiçek pazarına girdi - Son Dakika

Yerli girişim 'Sosyopix Flowers' markasıyla çiçek pazarına girdi

04.05.2021 11:53
Yerli girişim 'Sosyopix Flowers' markasıyla çiçek pazarına girdi, System.String[]

Kişiselleştirilmiş hediyelere ilgi her geçen gün artıyor, raporlar küresel pazar büyüklüğünün 25,8 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

Kişiselleştirilmiş hediyelere ilgi her geçen gün artıyor, raporlar küresel pazar büyüklüğünün 25,8 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bu alandaki çeşitliliği artırmaya yönelik atılımlar devam ederken kişiselleştirilmiş hediye pazarının Türkiye'deki temsilcisi olarak konumlandıklarını belirten Sosyopix 'Sosyopix Flowers' markasıyla çiçek gönderimine başladığını bildirdi.

Pandemi, tüm dünyada sosyal ilişkilerin arasına mesafelerin girmesine neden oldu. Bu durumun üstesinden dijital ortamda yapılan buluşmalarla gelinmeye çalışılırken, özel günlerin kurtarıcıları kişiselleştirilmiş hediyeler oldu. Research and Markets tarafından yayınlanan rapora göre, küresel kişiselleştirilmiş hediye pazarı 2020 yılında 25,8 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Sektörün 2027'ye kadar 43,3 milyar dolara ulaşması beklenirken, Türkiye'deki kişiselleştirilmiş hediye pazarının önde gelen girişimlerinden Sosyopix, çiçek pazarına girdiğini duyurdu. Yerli girişim, "Sosyopix Flowers" markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına çiçek gönderimi yapacaklarını duyurdu.

"MEVSİMLİK ÇİÇEK BUKETLERİ, ÖZEL KUTULARDA TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLECEK"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sosyopix kurucularından Emre Abat, "Sosyopix kullanıcıları, uzunca bir süredir platformumuzda çiçek de görmek istediklerini paylaşıyordu. Biz de hem kullanıcılarımızı dinledik hem de "hediyenin yeri" olma hedefimiz için olmazsa olmaz konumdaki çiçek pazarına adım atmak istedik. Sosyopix Flowers markasıyla operasyon ve üretim merkezimizin bir bölümünü çiçek üretimine göre yeniden tasarladık. Alışılagelmiş çiçek gönderimlerinden farklı olarak, yüzlerce seçenek yerine 15-20 tür mevsim çiçeğinden oluşan ve çiçek tasarımcıları tarafından dizayn edilen çiçek buketleri sunuyoruz. Dağıtım esnasında zarar görmemesi için de çiçeklerin nefes alabileceği özel kutular ürettik. Böylece Türkiye'nin dört bir yanına çiçek gönderme yeteneği kazanırken, İstanbul içinde öğlene kadar verilen siparişleri de aynı gün ulaştırabiliyoruz. Ayrıca çiçeklerin gittiği evdeki ömrünü daha uzun tutabilmek için çiçek kutularımızın içerisine çiçek bakım kartı ve vitaminlere de yer veriyoruz" diye konuştu.

"PANDEMİDE YAKALADIĞIMIZ İVMEYİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ"

Gelecek dönemdeki hedeflerine de değinen Emre Abat, "Ekibimizle online fotoğraf baskı kategorisiyle çıktığımız yolculukta bugün "kişiselleştirilebilir, hızlı ve kaliteli hediye" kavramının karşılığı olmayı başarmış bir marka olarak hızla yolumuza devam ediyoruz. Yerli bir girişim olarak, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya başta olmak u¨zere 85'ten fazla u¨lkeye de gönderim yapıyoruz. Ayrıca ürün gamımıza 2020'nin son çeyreğinde eklediğimiz konsept hediye kutuları ve so.craft, Nature & Love, Cielo ve Grind Co. adını verdiğimiz alt markalarımızla yüzde 100 deri u¨ru¨n, çay ve kahve kategorisinde de ilgi odağı olmayı başardık. Şimdi ise Sosyopix Flowers ile çiçek pazarına yaptığımız girişle hem sektöre yeni bir soluk getiriyor hem de hedeflerimize giden yolda adımlarımızı sağlamlaştırıyoruz. 2020 yılında pandemiye rağmen 1,2 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak bu zorlu yılı 4,5 kat büyümeyle kapatmıştık. Hizmet vermeye başladığımız çiçek kategorimizle pandemide yakaladığımız ivmeyi daha da artıracağız" diye konuştu.


Yerli girişim 'Sosyopix Flowers' markasıyla çiçek pazarına girdi
Yerli girişim 'Sosyopix Flowers' markasıyla çiçek pazarına girdi
Yerli girişim 'Sosyopix Flowers' markasıyla çiçek pazarına girdi

Pandemi, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yerli girişim 'Sosyopix Flowers' markasıyla çiçek pazarına girdi - Son Dakika Ekonomi


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