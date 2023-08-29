\'\'Yerli Haaland\'\' rekor bonservise gidiyor! Bertuğ Yıldırım, Rennes forması giymeye çok yakın

Ligue 1 ekibi Rennes, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı renklerine bağlıyor. Bordo-beyazlılar, transferden 5 milyon euronun üzerinde gelir elde edecek.

FRANSA'YA GİTTİ

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın transferi için Rennes ile 5 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Fransa'ya gitti.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Boupendza'yı 4.25 milyon euroya satan Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'dan 5 milyon euro kazanç elde ederek kulüp rekorunu kıracak. Bertuğ Yıldırım, Hatayspor ve U19 takımıyla toplam 39 maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 16 gol ve 4 asistlik skor yaptı.