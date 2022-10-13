Antalya'da vatandaşa 7.5, turistlere 20 TL'den simit satan esnaf, faaliyetlerden men edildi

Antalya'da yaşayan M.Ö. ve eşi H.Ö. (49), tatile gittikleri Demre'de Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Müzenin yanındaki simitçiden simit almak isteyen M.Ö., simitçinin kendisine simit satmaması üzerine şaşırdığını belirtti. Turistin yanında kendisine simit satılmayan M.Ö., simitçiyle diyaloğunu cep telefonuna kaydetti. Simidin yerli halka 7.5 liradan, turistlere 20 liradan satıldığını öğrenen M.Ö., O kadar simit var. Neden bana 'sana simit yok' diyorsun Turistlere ayrı mı oluyor bu iş Bir şeyin bedeli neyse odur. Arkadaşlar görüyorsunuz simitçimiz bize Türk olduğumuz için simit vermiyor. Bana ilk önce 'simit yok' dedin diyerek tepki gösterdi.

"1 EURO'YA SATIYORUM"

Yaklaşık 1 metre uzunluğunda dizili simitlerin olduğu görülen kamera kayıtlarında simitçi, "Ben turistin yanında sana simit satamam. Ben turiste 20 liradan simit satıyorum. Sana 7.5 liraya verdiğimi görürse adam ne der simit veririm ağabey, neden vermeyeyim ama turistin yanında 'yok' derim ağabey. Ben simidi 20 liraya satıyorum. Sana orada veremem" dedi. Bu sırada simitçi, simidin fiyatını soran turiste, '1 euro' yanıtını verdi. Simitçinin o anları kameraya yansıdı.

1162 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kamera görüntülerini inceleyen Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, hemen harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocakaya, Demre Belediyesi Zabıta ekiplerince bahsi geçen kişinin B.M. isimli şahıs olduğu öğrenildi. B.M.'ye 'seyyar satıcılık yapmaktan, ekmek ve simit gibi gramaj ve fiyatı ilgili kurumca belirlenen azami satış fiyatına uymamaktan' toplam 1162 lira idari para cezası uygulandı ve ayrıca faaliyetlerinden men edildi. İlçemizde bu tür seyyar faaliyette bulunan satıcılara müsaade edilmeyerek denetimlerimiz devam etmektedir dedi.