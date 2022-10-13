Yerli halka 7,5, turiste 20 liradan simit veren seyyar satıcıya para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Yerli halka 7,5, turiste 20 liradan simit veren seyyar satıcıya para cezası

13.10.2022 13:53
Yerli halka 7,5, turiste 20 liradan simit veren seyyar satıcıya para cezası

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, simidi yerli halka 7,5, yabancı turiste 20 liraya satan seyyar satıcı B.M.'ye, toplam 1162 liralık idari para cezası uygulandı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, simidi yerli halka 7,5, yabancı turiste 20 liraya satan seyyar satıcı B.M.'ye, toplam 1162 liralık idari para cezası uygulandı.

Demre'de turizmin önemli merkezlerinden Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni, yıl içinde binlerce yerli ve yabancı turist, ziyaret ediyor. Kentte yaşayan M.Ö. ile eşi H.Ö. (49) de tatil için Demre'ye geldi. Müzeyi gezen çift, yanındaki seyyar simitçiden simit almak istedi. Simitçi ise M.Ö.'ye satış yapmak istemedi. Turistin yanında kendisine simit satılmayan M.Ö., simitçi ile yaşadığı diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Simidin yerli halka 7,5 liradan, turistlere de 20 liradan satıldığını öğrenen M.Ö., "O kadar simit var. Neden bana 'Sana simit yok' diyorsun? Turistlere ayrı mı oluyor bu iş? Bir şeyin bedeli neyse odur. Arkadaşlar görüyorsunuz; simitçimiz Türk olduğumuz için simit vermiyor. Bana ilk önce 'Simit yok' dedin" diyerek tepki gösterdi.

'SİMİT VERİRİM AMA TURİSTİN YANINDA, YOK, DERİM'1 metre uzunluğunda dizili simitlerin olduğu görülen kamera kayıtlarında simitçi, "Turistin yanında sana simit satamam. Turiste 20 liradan simit satıyorum. Sana 7,5 liraya verdiğimi görürse adam ne der? Simit veririm ağabey, neden vermeyeyim fakat ağabey turistin yanında 'Yok' derim. Simidi 20 liraya satıyorum. Sana orada veremem" dedi.Bu sırada simitçi, simidin fiyatını soran turiste, '1 euro' yanıtını verdi. Simitçinin bu anları da kameraya yansıdı.BAŞKAN DEVREYE GİRDİ, CEZA KESİLDİ

Kamera görüntülerini inceleyen Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, hemen harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocakaya, "Demre Belediyesi zabıta ekiplerince bahsi geçen kişinin B.M. isimli şahıs olduğu öğrenildi. B.M.'ye 'seyyar satıcılık yapmaktan, ekmek ve simit gibi gramaj ve fiyatı ilgili kurumca belirlenen azami satış fiyatına uymamaktan' toplam 1162 lira idari para cezası uygulandı ve ayrıca faaliyetlerinden menedildi. İlçemizde bu tür seyyar faaliyette bulunan satıcılara müsaade edilmeyerek denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.


YORUMLAR
500
Antalya'da vatandaşa 7.5, turistlere 20 TL'den simit satan esnaf, faaliyetlerden men edildi Antalya'da vatandaşa 7.5, turistlere 20 TL'den simit satan esnaf, faaliyetlerden men edildi Fırsatçı simitçi 7,5 liraya yerli halka sattığı simidi turiste 20 liradan veriyor Fırsatçı simitçi 7,5 liraya yerli halka sattığı simidi turiste 20 liradan veriyor
Kaynak: DHA

Demre, Simit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli halka 7,5, turiste 20 liradan simit veren seyyar satıcıya para cezası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 16:38:41. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli halka 7,5, turiste 20 liradan simit veren seyyar satıcıya para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement