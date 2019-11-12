Son Dakika Haberleri: Yerli hamsi tezgâhlarda 7,5 TL
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Yerli hamsi tezgâhlarda 7,5 TL

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yerli hamsi tezgahlarda 7,5 TL'den satılıyor.

Yerli hamsi tezgâhlarda 7,5 TL, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yerli hamsi tezgahlarda 7,5 TL'den satılıyor.


Uzun zamandır ilçede 10 TL'ye satılan hamside fiyatlar düşünce vatandaşlar da balık manavlarına yöneldiler. Sofraların son günlerde en çok tercih edilen yemeklerin başında hamsi geliyor.


Balıkçı Selahattin İlişe, son günlerde denizden adeta hamsi fışkırdığını belirterek, "Hamsi çıktığı günden bu zamana kadar kilosu 10 ile 15 TL arasındaydı. Yerli hamsi çok çıkmaya başlayınca kilosunu 7,5 TL'den satmaya başladık. Vatandaşlar 1 kilo alacaklarsa şimdi 2 kilo alıyorlar. İlerleyen günlerde bu durum devam ederse fiyat 5 TL'ye kadar iner. Vatandaşlarımız hamsi yesin diye bizler en uygun fiyata balık satmaya çalışıyoruz. Hamsinin yanında en çok mezgit ve istavritte satıyoruz" dedi.


Fatsalı balıkçılardan Okan Bahar ise, "Balık çok çıkınca ister istemez fiyatlar tezgahlara yansıyor. Eylül ayından şimdiye kadar ilk defa hamsi 7,5 TL'ye düştü" diye konuştu. - ORDU

Fatsa, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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