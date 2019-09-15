Yerli "hidro-şekillendirme presi" ekonomiye katkı sağlayacak

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) akademisyenleri ile bir pres firması tarafından geliştirilen, uçak, füze ve otomobillerin sac parçalarının üretilmesini sağlayan hidro-şekillendirme presleri, ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

KTÜN ve NEÜ akademisyenleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 2003-2023 Strateji Belgesi'nde yer alan hidro-şekillendirme presi üretmek için 2005'te çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın sonunda akademisyenler, TÜBİTAK desteğiyle uçak gövdesi, füze ve otomobillerin sac parçalarının yapımında kullanılan yüzde 100 yerli hidro-şekillendirme presi üretti.

İthal hidro-şekillendirme preslerine göre daha düşük maliyetle imal edilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip pres, savunma sanayisi başta olmak üzere ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

"Ülkemize büyük katkı sağlayacak"

Proje Koordinatörü ve KTÜN Rektör Yardımcı Prof. Dr. Selçuk Halkacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005'ten bu yana hidro-şekillendirme presi üzerine çalıştıklarını söyledi.

Çalışmayı dört akademisyenle yürüttüklerini anlatan Halkacı, şöyle konuştu:

"Normal preslerde parçalar, iki kalıp arasında şekillendiriliyor. Hidro-şekillendirme presinde kalıp yerine yüksek basınçlı sıvı kullanılıyor. Yine bu teknolojiyle üretilen parçalar daha düşük maliyetli ve daha dayanıklı oluyor. Bu presler, dünyada uçak gövdesi, füze ve otomobil parçalarının yapımında kullanılıyor. Yerli ürettiğimiz presler, ülkemize büyük katkı sağlayacak. TÜBİTAK'ın 2003-2023 Strateji Belgesi'nde yer alan projeyi yaparak Türkiye'nin bu alandaki hedeflerini gerçekleştirmiş olduk."

Uçak, savunma ve otomotiv sanayisinde kullanılıyor

Halkacı, yerli presle karışık parçaların hatasız üretildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu preslerle hem zamandan kazanıyoruz, hem de kalıp maliyeti düşüyor ve daha kaliteli ürün elde ediyoruz. Bu presler dünyada uçak, savunma ve otomotiv sanayisinde kullanılıyor. Bu özellikteki presler daha önceden ülkemiz sanayisinde kullanılmıyordu. Sadece ithal edilen, daha düşük özellikte 5-6 pres vardı. Onlar da TUSAŞ, Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ile bunlara parça temini yapan firmalar tarafından kullanılıyordu. İnşallah bu çalışmayla preslerin yaygınlaşmasını sağlayarak ülke ekonomisine ve savunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca preslerin kalbi sayılan basınç yükselticileri de tamamen yerli imkanlarla tarafımızdan tasarlanarak imal edilmektedir."

"Ürettiğimiz daha üstün özelliklere sahip"

Presin ihracatına yönelik çalışma da başlatacaklarını aktaran Halkacı, "Türkiye'de böyle bir presi ürettik, patentini de aldık. İnşallah üretimi artırıp ithalatı önüne geçeceğiz. Ayrıca ithal edilen diğer hidro-şekillendirme preslerine göre daha üstün özelliklere sahip. Hem de daha ucuza mal ediyoruz. TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN gibi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında da bu pres son derece önemli. Şu an için ürettiğimiz iki pres uygulamalı olarak Konya sanayisinde hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.