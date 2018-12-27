Son Dakika Haberleri: Yerli İha Anka, Yerli ve Milli Motorla Göreve Hazır

Yerli İha Anka, Yerli ve Milli Motorla Göreve Hazır

1 saat önce

Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Yerli İha Anka, Yerli ve Milli Motorla Göreve Hazır, System.String[]
Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerin göz bebeği yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir'in görüntülerini paylaştığı yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bakan Demir sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:16 Kaynak: İHA

İsmail Demir, Güncel
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