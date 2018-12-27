Son Dakika Haberleri: Yerli İha Anka, Yerli ve Milli Motoru Pd-170 ile İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Yerli İha Anka, Yerli ve Milli Motoru Pd-170 ile İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

1 saat önce

Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdiANKARA - Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

ANKARA - Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerin göz bebeği yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir'in görüntülerini paylaştığı yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bakan Demir sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:18 Kaynak: İHA

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