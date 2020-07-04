Yerli imkanlarla jel hava filtrelendirme sistemi üretildi - Son Dakika

Yerli imkanlarla jel hava filtrelendirme sistemi üretildi

İstanbul'da bir firma tarafından yerli imkanlar kullanılarak mikrobiyal jel hava filtrelendirme sistemi geliştirildi.

İstanbul'da bir firma tarafından yerli imkanlar kullanılarak mikrobiyal jel hava filtrelendirme sistemi geliştirildi.

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AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filkim Filtre Kimya Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akpınar, mikrobiyal jel hava filtrasyon teknolojisinin dünyada muadilinin olmadığını söyledi.

Akpınar, filtrelerin yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilmiş yüzde 100 doğal bileşenlerden oluştuğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Biyoteknoloji ürünü, jel formu bünyesindeki nano boyutlardaki aktif gözenekler sayesinde 0,1 mikron mertebesine kadar partikül, virüs ve bütün mikropları yüzde 99,9 oranında yok etme gücüne sahiptir. Sloganı 'Hava geçer virüs geçmez.' şeklinde."

Filtrelerde organik jel kullanılıyor

Mikrobiyal jel hava filtresini geliştirme çalışmalarının 2008'de başladığını belirten Akpınar, jel filtrasyon teknolojisinin patentlerini de aldıklarını söyledi.

Mehmet Akpınar, 2015'te Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan ve bu alanda ilk olan TSE K 326 ile 2018 yılında yayınlanan TS 13848 Mikrobiyal Jel Hava Filtresi standardına göre belge alan ilk şirket olduklarını, ayrıca Avrupa standardı EN 14683+AC standardına göre tescil edildiklerini ifade etti.

Mehmet Akpınar, filtrelerde kullanılan jelin organik olduğunu, ürünün biyosidal yani insan sağlığına zarar veren kimyasal herhangi bir madde içermediğini belirterek, bu konuda ilgili bakanlıklar tarafından verilen sertifikalarının bulunduğunu ifade etti.


Geliştirdikleri teknolojiyle 0,10 mikrona kadar olan partikülleri ve yüzde 99,9 oranında virüs dahil bütün mikroorganizmaları filtreleyebildiklerini anlatan Akpınar, "Ürünümüzün ulusal ve uluslararası akredite laboratuvarlar tarafından verilen analiz raporları ile performansını tescil ettirdik. Ayrıca saha kullanım testleri de başarıyla sonuçlanmış olan bu teknoloji maske, sağlık, gıda ve toplu ulaşım alanları başta olmak üzere birçok alanda kullanım alanına sahiptir." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki en yüksek performanslı mikrobiyal arındırma sistemi"

Ürünlerinin dünyadaki en yüksek performanslı mikrobiyal arındırmayı sağlayan jel hava filtrelendirme sistemi olduğunu vurgulayan Akpınar, yurt içi ve dışından birçok sektör temsilcisiyle bir araya geldiklerini, ürünlerinin bazı Avrupa ülkeleri ve ABD'de de test aşamasında olduğunu aktardı. Akpınar, "ABD ve Avrupa başta olmak üzere teknolojimiz ciddi bir heyecan uyandırdı ve iş ortaklığı teklifleri alıyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Akpınar, geliştirdikleri hava filtrelendirme teknolojisinin konut ve ofis binalarında, okullarda, askeri tesislerde, otellerde, AVM'lerde, uçak, otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarında gönül rahatlığıyla kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Mehmet Akpınar, İstanbul, Akpınar, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli imkanlarla jel hava filtrelendirme sistemi üretildi - Son Dakika

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