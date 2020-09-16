"Yerli inşaat malzemesi konut fiyatlarını yüzde 15 düşürebilir" - Son Dakika

"Yerli inşaat malzemesi konut fiyatlarını yüzde 15 düşürebilir"

Tedarikçiler ile müteahhitler arasında mal-hizmet alışverişi için oluşturulan proje veri ve talep bankası YapıRadar.com, maliyetleri artan inşaat malzemelerinin yerine, yerli malzemelerin ve teknolojik partnerlerin kullanılmasıyla konut fiyatlarını yüzde 15 oranında düşeceğini belirtti.

Tedarikçiler ile müteahhitler arasında mal-hizmet alışverişi için oluşturulan proje veri ve talep bankası YapıRadar.com, maliyetleri artan inşaat malzemelerinin yerine, yerli malzemelerin ve teknolojik partnerlerin kullanılmasıyla konut fiyatlarını yüzde 15 oranında düşeceğini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da sektörün ithal inşaat malzemeleri yerine yüzde yüz yerli kaynaklardan ihtiyacını karşılaması için çalışmalara başladı. Yerlilik oranının artmasıyla düşen inşaat maliyetlerinin inşaat sektörüne yeniden bir ivme katabileceği aktarıldı.

"EMLAK FİYATLARINI YÜZDE 15 ORANINDA DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR'

İthal ürünlerin inşaat maliyetini ve konut fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten YapıRadar.com Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın, "İnşaat sektörü, 400'ün üzerinde iş kolunu bünyesinde barındıran, milyonlarca insanın ekmek yediği bir sektör. Covid-19 sürecinde sınırlar kapanınca inşaat firmaları ürün tedariğinde sorun yaşamıştı. Sektörümüz, yılın ilk yarısında inşaat malzeme fiyatlarında yaşanan dalgalanmadan oldukça etkilendi. Yerli üretimin desteklenmesi, ithal edilen inşaat malzemelerinin yerine yerli malzemelerin kullanılması, konut fiyatlarını da doğrudan etkileyerek yüzde 15'lere varan oranlarda değiştirebilecek" dedi.

"İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 14,5 GERİLEDİ"

İMSAD'ın Temmuz 2020 verilerine göre, inşaat malzemeleri ithalatının haziran ayının da altında kaldığına dikkat çeken Devrim Ünal Saygın, "İnşaat malzemeleri ithalatı temmuz ayında 543 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 geriledi. İthalat ortalama birim fiyatı ise temmuz ayında 2,84 dolar/kg seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam, 2,79 dolar/kg olarak kayıtlara geçmişti" diye konuştu.

"MALİYET YILLIK YÜZDE 6,66 ARTTI, ÇÖZÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA"

TÜİK verilerine göre; pandemi döneminin de etkisiyle inşaat maliyeti endeksinin arttığını kaydeden Saygın, malzeme endeksinde de yıllık yüzde 6,66 artış görüldüğünü' söyledi. Saygın, "Tedarikçiler, maliyetleri düşürmek için yeni yollar ararken; bir taraftan da yeni müşteri, görünürlük ve yetersiz teklif gibi sorunlarla da uğraşmak zorunda kaldılar. Ancak tüm bu sorunların çözümü, dijital platformlar ile mümkün. Bizler, YapıRadar.com olarak yılda ortalama 20 bine yakın projeyi takip ediyor, tedarikçiler ile müteahhitler arasında bir performans köprüsü oluşturuyoruz. Bu sayede inşaat firmaları, proje aşamasından tamamlanma aşamasına kadar, projelerindeki her türlü mal ve hizmet alımlarını platform üzerinden talep ederek tedarikçi şirketlere ulaşıyor ve teklif alıyorlar. Böylece uzun zaman alan ve pahalıya mal olan alım süreçleri, uygun fiyatlarla ve kısa sürelerde tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.


Temmuz, İnşaat, Emlak, konut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Yerli inşaat malzemesi konut fiyatlarını yüzde 15 düşürebilir' - Son Dakika Ekonomi

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