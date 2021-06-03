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Yerli karavan İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika

Yerli karavan İstanbul'da tanıtıldı

03.06.2021 14:37
Yerli karavan İstanbul'da tanıtıldı, System.String[]

Üretiminde 6 bine yakın parça kullanıldığı belirtilen Shantigo SG4 karavan modelinin ilk defa CNR EXPO Boat Show'da sergilendiği belirtildi.

Üretiminde 6 bine yakın parça kullanıldığı belirtilen Shantigo SG4 karavan modelinin ilk defa CNR EXPO Boat Show'da sergilendiği belirtildi.

Pandemi ile yaşam ve tatil alışkanlıklarımızın değişmesinin, karavan sektörüne ilgiyi artırmasıyla birlikte Shantigo Karavan, yeni modelini CNR EXPO Boat Show'da tanıttı. Firma, tatilcilerin karavan kiralama taleplerinde yüzde 500'e yakın artış yaşandığını ve artan karavan talebi ile 'karavan üretimi' sektörünün de canlandığını söyledi.

"MİLLİ KARAVANLARIMIZLA AVRUPA'NIN KARAVAN ÜRETİM MERKEZİ OLABİLİRİZ"

İnovatif ve yenilikçi milli karavanlardan biri olduğu ifade edilen SG4 hakkında bilgi veren Shantigo Karavan Firması Kurucularından Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci Berkan Ülker, "Konfor ve güvenliğin üst düzeyde tasarlandığı milli karavan ülke ekonomisine önemli katkılar sunacak. Türkiye karavan üretiminde dünya lideri olabilir. Ülkemizdeki yatırımcılar ve karavana malzeme sağlayan yan sanayinin temsilcileri, yurt içi ve yurt dışındaki karavan talebini karşılayacak üretimi gerçekleştirebilecek yeterlilik ve beceriye sahipler. Shantigo olarak onlarca iş koluyla ortak bir çalışma yaparak SG4 serisinin üretimini gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ KONFORU DÜŞÜNDÜK"

Karavan SG4 ve SG4 Plus serileri hakkında bilgi veren Tarık Irmak, "Karavan kullanıcıları için her türlü konforu düşünerek karavanımızı tasarladık. Araç içerisinde ahşap çalışmalarımızda tik ağacı, ilomba ve okima malzemelerini kullandık. Polyester bir malzemeye yer vermediğimiz SG4+ modelimiz yat ve tekne marangoz ustaları ile planlanıp yapıldı" dedi. Karavanın özellikleriyle ilgili detaylı bilgi veren Irmak şu ifadeleri kullandı:

"İsofix bağlantılı, birinci sınıf deri kaplamalı koltuklarda, koltuk ısıtma sistemi bulunuyor. Yalıtım mühendisleri tarafından tasarlanan beş katmanlı yalıtım sistemimiz, Türkiye'de ilk defa bir karavanda kullanıldı. Yalıtım konusundaki iddiamız yalıtım mühendisleri tarafından projelendirilmiş olup termos etkisi dediğimiz duruma getirildi. Bu sayede -30 derece ve 30 derecede karavan içinin etkilenmesi sorunsuz hale getirildi. Hacmi 250 litre olan su tanklarının özel yalıtım ile soğuk sıcak dengesi ile korundu."

"GÖKYÜZÜ MANZARASI SUNUYOR"

Aracın tüm belgelere sahip olduğunu belirten Tarık Irmak, "Shantiview adlı yerli üretim seyir camımız karavana ferah bir hava kazandırarak yolculuk ve dinlenme esnasında da güzel bir gökyüzü manzarası sunmaktadır. Türkiye'de ilk defa denenen inovatif ürünümüz benzersiz bir deneyim sunuyor. Enerji sistemlerimiz üst düzey olup elektrik mühendisleri ile özel ölçümler yapılarak en doğru ve kaliteli enerji sistemi uygulandı. Kendi yazılımımızı gerçekleştirdiğimiz otomasyon sistemimize yüzde 100 gerçek verileri yansıtan c marine paneline özel blue paket ekleyerek güncelledik. Karavanımızda 4k Apple TV, 4g modem, gizli TV, araç süpürgesi, Wifil'i mini projeksiyon cihazı, ozon makinesi, multimedya ve geri görüş kamerası gibi cihaz ve özellikler de yer almaktadır" ifadelerini kullandı.


Yerli karavan İstanbul'da tanıtıldı
Yerli karavan İstanbul'da tanıtıldı

Pandemi, Türkiye, Enerji, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli karavan İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika


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