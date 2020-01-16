Yerli katma değere çimento, cam ve seramik dopingi

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, "Mutlak büyüklük olarak bizden daha fazla ihracat yapan sektörler var ama yerli katma değer oranımızla pek çok sektörü geride bırakıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamda çimento, seramik ve cam sektörlerinin ihracatımızın gizli şampiyonları olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.



Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, ÇCSİB, sektörün yarattığı yerli katma değeri tüm yönleri ile ortaya koyan "Çimento, Cam ve Seramik Sektörleri İhracatta Yerli Katma Değer" başlıklı bir rapor hazırladı.



Çimento, cam ve seramik sektörlerinin yarattığı yüksek yerli katma değerle, ülke ekonomisine ihracat performanslarının çok üzerinde bir katkı verdiklerini ortaya koyan rapor, ÇCSİB Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından hazırlandı.

Üç sektörün son 10 yıldaki ihracat performansı incelendi



"Çimento, Cam ve Seramik Sektörleri İhracatta Yerli Katma Değer" raporunda üç sektörün son 10 yıldaki ihracat performansları incelendi. Rapora göre, çimento sektörünün ihracatındaki yerli katma değer oranı ortalama yüzde 68 olarak gerçekleşirken, bu oran cam sektöründe yüzde 78,6, seramik sektöründe ise yüzde 81,1 oldu.



Yani çimento sektörünün her 100 dolarlık ihracatının 68 doları, seramik sektörünün 81,1 doları, cam sektörünün ise 78,6 doları ülkemizde kalıyor. Rapor 2009-2018 döneminde 26,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren çimento, cam ve seramik sektörlerinin bu dönemde 20,3 milyar dolar yerli katma değer yarattığını da ortaya koydu.



Cam ve seramik sektörlerinin ihracatlarının alt sektörler bazında da incelendiği rapora göre, düz camda yüzde 77,1, ambalaj camlarında yüzde 63, cam ev eşyasında yüzde 85 ve işlenmiş camlarda yüzde 70 olarak gerçekleşen ihracatta yerli katma değer oranı, seramik sektörünün alt sektörlerinden seramik kaplama malzemelerinde yüzde 81, seramik sağlık gereçlerinde yüzde 82, diğer seramik ürünlerinde ise yüzde 81,5 olarak gerçekleşti.

Çimento, cam ve seramik sektörleri bu yıl ihracatını yüzde 16 artırdı



Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin bu yıl ihracatı 2018 yılına göre yüzde 16 artış göstererek, 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kapsamda bu yıl seramik sektöründe değer bazında yüzde 6'lık artışla 1,2 milyar dolar; çimento sektöründe değer bazında yüzde 44'lük artışla 877 milyon dolar, cam sektöründe ise değer bazında yüzde 16'lık artış ile 896 milyon dolar ihracat rakamına ulaşıldı.

"İhracatın içindeki yerli katma değer oranı çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem, çimento, cam ve seramik sektörlerinin ihracattan elde ettiği yerli katma değerin 10 yılda 20,3 milyar dolar olduğunu belirterek, seramik sektöründe yüzde 82, cam sektöründe yüzde 79, çimento sektöründe yüzde 68 ile yerli katma değer oranlarının sanayi alanında rekor olduğuna dikkati çekti.



Çenesiz, ihracat teşviklerinde ihracatta yerli katma değer yaratma gücünün bir kriter olarak kullanılmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dolayısıyla ihracatta daha yüksek yerli katma değer yaratan sektörlerin gözetilmesi gerektiğini kaydetti. Çenesiz, üretiminde çok yüksek oranda yerli kaynak kullanılan ve net döviz girişi ile Türkiye'nin dış ticaret dengesine pozitif katkı yapan çimento, cam ve seramik sektörlerinin tek ve koordinatör birliği olduklarını vurguladı.

Raporu çimento, cam ve seramik sektörlerinin sahip olduğu yüksek yerli katma değer potansiyelini ortaya koymak üzere hazırladıklarını ifade eden Çenesiz, "Türkiye'de son yıllarda sanayileşme alanında iki önemli konu öne çıkıyor. Bunlardan ilki yüksek teknolojili, ikincisi ise daha yüksek katma değerli alanlarda yatırım, üretim ve ihracat yapılması. Sektörler, yüksek üretim değerleri ve yüksek ihracat değerleri ile öne çıkmakla birlikte bu üretim ve ihracattan elde edilen katma değer giderek daha önemli hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çimento, cam ve seramik sektörlerinin, üretimde çok önemli bir oranda yerli katma değer yarattığını belirten Çenesiz, şunları kaydetti:



"Raporumuz da gösteriyor ki çimento sektöründe her 100 dolarlık ihracatın 68 doları, seramik sektörünün 81,1 doları, cam sektörünün ise 78,6 doları ülkemizde kalıyor. Bu, ülkemizin ham maddecisine, nakliyecisine, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize kalıyor. Önemle vurgulamak isterim ki bu 3 sektör de tam anlamıyla ihracatçı sektörlerdir. Yani ithal edilmeyen, yerli pazarın tamamını yerli üretimle karşılayan ve bunun üzerine ihracat yapan sektörler. Ama bundan daha önemlisi yerli katma değer oranımız. Belki mutlak büyüklük olarak bizden daha fazla ihracat yapan sektörler var ama yerli katma değer oranımızla pek çok sektörü geride bırakıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamda çimento, seramik ve cam sektörlerinin ihracatımızın gizli şampiyonları olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"İhracatta yüksek yerli katma değer sağlayan sektörler gözetilmeli"



Toplam ihracatın artırılmasının önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Çenesiz, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ancak en az ihracat kadar ihracattan elde edilen yerli katma değerin artırılması da önemlidir ve artırılması desteklenmelidir. Çimento, cam ve seramik sektörleri ihracatta yarattıkları yüksek yerli katma değer ile hem bu alanda büyük bir potansiyel barındırmakta hem de daha yüksek teşviki hak etmektedir. Kamunun ihracat teşviklerinde ihracatta yerli katma değer yaratma gücü bir kriter olarak kullanılmalı ve ihracatta daha yüksek yerli katma değer yaratan sektörler gözetilmelidir."