Yerli kavun tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde yetişen yerli kavun tezgahlarda yerini aldı.

Fahrettin Demir, isimli üreticinin yetiştirdiği ve tadanın bir daha almak istediği Hasanlar köyü kavunu pazarda öğle saatlerine kadar tükeniyor.

Fahrettin Demir, ilçe pazarında satışa sunduğu yeni ürün yerli kavunun kilosunu 3 TL'den sattığını söyledi.

Demir," Bu yıl 30 dönüme yakın kavuk ektim, yaklaşık 100 ton ürün bekliyorum. Yeni hasat ettiğim yerli kavunların kilosunu pazarda 3 TL'den satışa çıkardım. Yetiştirdiğim süreç içerisinde hayvan gübresi kullandığım için kavunlar lezzetli ve sulu oluyor. Bu nedenle vatandaşlar yerli kavunu tercih ediyor" dedi.

(Mustafa Akçay/İHA)