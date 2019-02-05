Yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 60'a yükseldi
1 saat önce
Bakan Dönmez, elektrik üretiminde yerli kaynakların payının bu yılın ocak ayında yaklaşık yüzde 60'a yükseldiğini açıkladı.
Bakan Dönmez, elektrik üretiminde yerli kaynakların payının bu yılın ocak ayında yaklaşık yüzde 60'a yükseldiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:35
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