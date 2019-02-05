Son Dakika Haberleri: Yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 60'a yükseldi

Yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 60'a yükseldi

1 saat önce

Bakan Dönmez, elektrik üretiminde yerli kaynakların payının bu yılın ocak ayında yaklaşık yüzde 60'a yükseldiğini açıkladı.

Yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 60'a yükseldi, System.String[]
Bakan Dönmez, elektrik üretiminde yerli kaynakların payının bu yılın ocak ayında yaklaşık yüzde 60'a yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:35 

Ekonomi
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