Son Dakika Haberleri: Yerli kiraz tezgahlardaki yerini aldı
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Yerli kiraz tezgahlardaki yerini aldı

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yılın ilk kirazı pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Yerli kiraz tezgahlardaki yerini aldı, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yılın ilk kirazı pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Kiraz satıcıları fiyatlardan memnun olduklarını belirtti. Kiraz üreticisi ve satıcısı Halil Sevgi, ihracatın fazla olması halinde kiraz fiyatlarını artabileceğini ifade etti. Sevgi "Karataş yöresinin kirazı toplanmaya başladı. Birinci sınıf Napolyon cinsi kirazlar toplandığında yurt dışına ihraç ediliyor. Kendi bahçemizdeki kiraz ağaçlarını bakımını eşim Şaziye Sevgi ile birlikte yapıyoruz, pazarda 7,5 ile 10 lira arasında kiraz satışımız oluyor" dedi.

Nurullah Gündoğan, satın aldığı kirazın kendi yörelerine ait olduğunu belirterek, 15-20 gün sonra çıkacak birinci kalite Napolyon kirazların satışını beklediklerini söyledi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:11 Kaynak: İHA
Simav, Kütahya, Kiraz, Ekonomi
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