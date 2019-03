Yerli Kömür Rezerv Çalışmalarımız Ümit Verici Şekilde Devam Ediyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli kömür rezerv çalışmalarımız ümit verici şekilde devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli kömür rezerv çalışmalarımız ümit verici şekilde devam ediyor. Son teşviklerimizle birlikte Türkiye'de linyitte 18 milyar tonun üzerinde bir keşfimiz söz konusu. Geçtiğimiz yıl cumhuriyet tarihinin bir rekorunu kırarak yerli kömürde üretimimizi 100 milyon tonun üzerine çıkardık. 101,5 milyon ton kömür ürettik." dedi.



Bazı programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Bakan Dönmez, AFJET Jeotermal Enerji Santrali, ısıtma ve Teknolojik Sera Merkezi'ne ziyarette bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Dönmez, daha sonra Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti.



Vali Mustafa Tutulmaz ile bir süre görüşen Bakan Dönmez, ardından Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı makamında ziyaret etti. Dönmez, daha sonra Korel Termal Otel'de düzenlenen toplantıda, Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve sektör temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.



Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, daha çok yerli ve yenilenebilir enerjiyi artırmak amacıyla bazı projelere imza atmaya başladıklarını söyledi.



Bunun ilk meyvelerini de geçen yıl görmeye başladıklarını ifade eden Dönmez, "Maalesef Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Dışa bağımlılığı azaltmak için de yerli ve yenilenebilir kaynakları azami ölçüde kullanmak zorundayız." diye konuştu.



Dönmez, geçen yıl Türkiye'nin, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yarısını, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Diğer yarısı maalesef halen ithal kaynaklardan üretiliyor, doğal gaz, ithal kömür başta olmak üzere... Yerli kömür rezerv çalışmalarımız ümit verici şekilde devam ediyor. Son teşviklerimizle birlikte Türkiye'de linyitte 18 milyar tonun üzerinde bir keşfimiz söz konusu. Geçtiğimiz yıl cumhuriyet tarihinin bir rekorunu kırarak yerli kömürde üretimimizi 100 milyon tonun üzerine çıkardık. 101,5 milyon ton kömür ürettik."



Türkiye'nin halen 30 milyon ton civarında kömür ihtiyacı olduğunu dile getiren Dönmez, "Yılda yaklaşık 3-4 milyar dolar dövizimizi kömür için harcıyoruz. Yerli kömürümüz yerin altında dururken ithal kaynağa, ithal kömüre para ödemek doğrusu beni ve benim gibi düşünenlerin vicdanını rahatsız ediyor, uykularımızı kaçırıyor. Onun için kalitesi, kalorisi bir miktar düşük de olsa yerli kömürü sonuna kadar kullanma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.



Bu kapsamda geçen yıl Ankara'da yerli kömürden elektrik üretim amacıyla bir ihale yaptıklarını anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:



"Yine bir başka ihalemizi hazırladık Eskişehir Akpınar'da fakat orada maalesef birtakım muhalif gruplar, arkasında bazı marjinal vakıf denilen sivil toplum kuruluşları var. O projenin orada hayata geçmemesi için gereken her türlü engeli çıkartıyorlar. O zihniyet orada 'hayır' derken Zonguldak'ta 'evet' diyor. Trakya'da 'hayır' derken Kütahya'da 'evet' diyor. Biz Ankara'da ne diyorsak Afyonkarahisar'da da Zonguldak'da da Diyarbakır'da da aynısını söylüyoruz. Bu milletin, memleketin yararına olan ne varsa doğru bildiğine inandığımız her şeyin de savunucusuyuz. Onlar 'yerli kömür ekonomiye kazandırılmasın' demek suretiyle Türkiye'nin enerjide de dışa bağımlılığının devam etmesini istiyorlar demektir. Bu maksatla yerli kömürde projelerimize, üretimlerimize devam edeceğiz. Keza enerjide kaynak çeşitliliği kapsamında nükleer teknolojiyi başlatıyoruz. Şu anda santralin yapımı devam ediyor. İnşallah ilk üniteyi cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almış olacağız."



Dönmez, doğal gaz, petrol aramalarına ve araştırmalarına da hız verdiklerini belirterek, bunun neticesinde saha teşhislerinin de olmaya başladığını bildirdi.



Geçen ay Trakya'da 3 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi sağladıklarını anlatan Dönmez, "Yaklaşık 300 bin haneli bir iş yerinin 10 yıl doğal gazını karşılayacak sevide doğal gaz keşfettik. Aynı Afyonkarahisar gibi bir şehrimizin ihtiyacı gibi. Bu yeter mi? Yetmez ama biz 'bardağa yarısı boş' diyenlerden değiliz. Hep pozitif yaklaşıyoruz. Yarısı dolu diyenlerdeniz." şeklinde konuştu.



Dönmez, Akdeniz'de de sondaj çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Bu çalışmalarda bilinmezleri her ne kadar azaltmak istesek de riskleri fazla bir alan. Zaten kimse de ilk defasında bu işi bilmiyor. Bizim bir sloganımız var. 'Varsa bulacağız, bulanlar arayanlardır' diyoruz. Dua edin inşallah ilk kurulan platformda da doğal gaz ya da petrole Akdeniz'de kavuşalım. İşte o zaman oyunun rengi değişecek inşallah. Türkiye'ye karşı kurulan oyunların temel nedeninde de askeri, ekonomik ve diplomatik anlamda güçlenmiş olmamız geliyor. Enerji alanında da inşallah kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelerek, birçok sorunu çok daha rahat aşmış olacağız. Özellikle petrol ve doğal gaz sıradan bir emtia değil. Her ne kadar borsalarda alınıp satılan bir ürün gibi gözükse de son derece stratejik bir ürün. Yani petrolünüz, gazınız olabilir ama size sattırmazlar. Paranız olur, aldırtmazlar. Onun için oyunu akıllıca oynamak gerekiyor."



