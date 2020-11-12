Yerli Kovid-19 aday aşısının klinik çalışmalarının yapıldığı merkez, kapılarını AA'ya açtı - Son Dakika

Yerli Kovid-19 aday aşısının klinik çalışmalarının yapıldığı merkez, kapılarını AA'ya açtı

12.11.2020 11:13

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen aday aşının sağlıklı gönüllüler üzerindeki uygulamasının yapıldığı Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM), 21 yıldır klinik ilaç...

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen aday aşının sağlıklı gönüllüler üzerindeki uygulamasının yapıldığı Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM), 21 yıldır klinik ilaç araştırmaları yaparak ilaçların ruhsat aşamasında önemli rol oynuyor.

Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının da Faz-1 çalışmasının yapıldığı İKUM, gönüllü havuzundaki insanlarla çalışmalarını yürütüyor.

Bünyesindeki Türk araştırmacılarla ilaçların biyoeşdeğerlilik çalışmalarını yürüten İKUM Müdürü ve araştırmacısı Doç. Dr. Zafer Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sağlıklı gönüllülerde klinik ilaç araştırmalarını gerçekleştirdiklerini, dönem dönem hasta gönüllüleri de çalışmaya bağlı olarak tercih ettiklerini belirtti.

Merkezin kurulduğu yıldan beri biyoeşdeğerlilik çalışmaları yaptığını anlatan Sezer, şöyle devam etti:

"Son yıllarda hastalıklarda kullanılan ilaçların Faz-1 (ilk kez insanda denendiği) çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 1300 klinik çalışmayı tamamladık. Klinik araştırmalar gönüllük esasına dayanıyor. Gönüllülerin bilgilerinin bulunduğu bir havuzumuz var. Burada 15 bine yakın gönüllümüz var. Gönüllülerimizi çalışma bazlı arıyoruz, davet ediyoruz. Kriterlere uygun olan gönüllüler çalışmalara katılıyor. Kovid-19 aday aşısı için de bu havuzdan gönüllülerimize ulaştık. Şu an gönüllülerimizin herhangi bir problemi yok, çalışmalarımız devam ediyor. Faz-1 çalışması tamamlandıktan sonra Faz-2 ve Faz-3 aşamalarına geçerek aşı insanların kullanımına sunulacak."

"Çok yakın zamanda diğer gönüllülerimize de uygulayacağız"

Doç. Dr. Sezer, ERÜ'de Sağlık Bakanlığının desteğiyle geliştirilen aşının yerli olmasının, tüm aşamalarının ERÜ'de tamamlanmasının Türkiye'nin diğer ülkelerle rekabet edebilecek konumda olduğunu gösterdiğini vurguladı.

İKUM'un, uluslararası denetimlerden geçmiş ve kabul görmüş bir merkez olduğunu vurgulayan Sezer, "20 yılı geçen tarihinde birçok klinik araştırma burada tamamlandı. KKKA aşı çalışmasının Faz-1'i burada tamamlandı, diğer aşamaları sürüyor. Kovid-19 aday aşısını ilk gönüllüye birer gün arayla uyguladık. Şu an insanda ilk kez uygulandığı için tedbir amacıyla takip ediyoruz, şu ana kadar herhangi bir yan etki gelişmedi. Gönüllülerimiz sağlıklı. 2 gönüllüye uygulandı, çok yakın zamanda diğer gönüllülerimize de uygulayacağız." diye konuştu.

"Geliştirdiğimiz aşının gelişmiş ülkelerin yaptıklarından hiçbir farkı yok"

İKUM Müdür Yardımcısı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İnal da merkezin Almanya, Danimarka, Avusturya, Fransa, İspanya sağlık otoritelerinin denetleyip onay verdiği bir klinik olduğuna dikkati çekti.

ERÜ'deki aşının tamamen milli ve yerli olduğuna dikkati çeken İnal, şöyle devam etti:

"Bir ürün aldığı zaman insanlar hangi ülkeye ait olduğuna bakıyor, gelişmiş bir ülke ismi arıyorlar ama artık bunun değiştiğini düşünüyorum. Türkiye'nin de ürünlerinin pek çok alanda piyasada yer aldığını görüyoruz. Bu klinik de böyle bir yer. Bizim burada yaptığımız çalışmaların hepsi AB ülkelerinden denetlemelerden geçmiş çalışmalar. Ülkemizde böyle bir klinik yok, keşke olsa biz daha fazla olmasını istiyoruz. Kovid-19'a karşı geliştirilen başka aşılar da var. Devam eden çalışmalar da var, Çin aşısı, Alman aşısı, ABD aşısı diyoruz, bu Türk aşısı."

Yerli üretimin önemini vurgulayan İnal, "Bizim mutlaka kendi aşımızı üretmemiz gerekiyor. Kendi ürettiğimiz aşıyla tüm toplumu bağışıklayabiliriz. Dışarıdan getirdiğiniz aşı belli bir sayıda kalıyor." dedi.

İnsanların Türkiye'deki aşı çalışmalarına karşı ön yargılı olduğunu ifade eden İnal, "İnsanlarımızda 'ABD, Almanya yapamıyorsa biz yapamayız' gibi bir ön yargı var, hayır, biz yapıyoruz. Geliştirdiğimiz aşının emin olun gelişmiş ülkelerin yaptıklarından hiçbir farkı yok. İnsanlarımız rahatlıkla güvenebilir. Aşının içeriğiyle ilgili de insanlarda ön yargı var. Biz gönüllülerimize de bunu açıklıyoruz, bizim verdiğimiz virüs öldürülmüş, inaktif halde bunu veriyoruz ve buna karşı antikor cevabının gelişmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerli Kovid-19 aday aşısının klinik çalışmalarının yapıldığı merkez, kapılarını AA'ya açtı
Yerli Kovid-19 aday aşısının klinik çalışmalarının yapıldığı merkez, kapılarını AA'ya açtı
Yerli Kovid-19 aday aşısının klinik çalışmalarının yapıldığı merkez, kapılarını AA'ya açtı
Yerli Kovid-19 aday aşısının klinik çalışmalarının yapıldığı merkez, kapılarını AA'ya açtı

Erciyes Üniversitesi, Aykut Özdarendeli, Öğretim Üyesi, araştırma, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yerli Kovid-19 aday aşısının klinik çalışmalarının yapıldığı merkez, kapılarını AA'ya açtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler         
10:37
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 12:09:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli Kovid-19 aday aşısının klinik çalışmalarının yapıldığı merkez, kapılarını AA'ya açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei