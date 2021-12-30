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Yerli Kovid-19 aşısı Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yerli Kovid-19 aşısı Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı

30.12.2021 16:20

Kayseri Şehir Hastanesinde acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısının uygulanmasına başlandı.

Kayseri Şehir Hastanesinde acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısının uygulanmasına başlandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Kalp Damar Hastanesi aşı bölümünde randevu alan vatandaşlara TURKOVAC aşısı uyguladı.

Aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Çelik, Erciyes Üniversitesince geliştirilen TURKOVAC aşısıyla gurur duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Omicron varyantına değinen Çelik, vaka sayılarının gün geçtikçe arttığına dikkati çekti.

İstanbul'da varyantın yaygın görüldüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Belirtileri gerçekten üst solunum yolları enfeksiyonlarına çok benziyor. Diğer tipik Kovid'te gördüğümüz klinik tablodan biraz farklı tablosu var. Henüz Kayseri'de tespit edilmedi, bu bizim için mutluluk verici. Ancak yılbaşının yaklaşması, tatilin başlamasıyla bu bulaşın artacağı yönünde endişelerimiz var. Tüm vatandaşlarımızdan hatırlatma dozunu yaptırmalarını rica ediyoruz. Çünkü bu dozlar yaklaşık 10 haftadan sonra vücut tarafından unutulmaya başlanıyor. Omicronda da bu tür aşılar maalesef iki dozda kaldığı zaman koruyucu antikor düzeyi azalıp başarısızlık riski artıyor. O yüzden hatırlatma dozu çok önem kazanıyor. Hatırlatma dozunun yanında vatandaşlarımızdan maskelerini düzgün kullanmalarını istiyoruz. En önemli şey hala bu. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi de böyle. Lütfen maskelerimize dikkat edelim, kalabalık ortamlarda bu dönemlerde bulunmamaya çalışalım."

İl Sağlık Müdürü Benli de Omicron dalgasına yakalanmadan önce aşıların tamamlanmasının önemli olduğunu belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer ise yerli TURKOVAC aşısının Kayseri'de geliştirilmesinden gurur duyduklarını ifade ederek, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Aşı uygulanan Yasin Yıldız da aşıdan önce hastalığa yakalandığını, kronik kalp hastası olduğu için ağır geçirdiğini ve 10 gün Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü anlattı.

Yıldız, dördüncü doz aşıda TURKOVAC olmayı tercih ettiğini belirterek, aşıyı geliştirenlere teşekkür etti.

Yerli Kovid-19 aşısı Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı
Yerli Kovid-19 aşısı Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı
Yerli Kovid-19 aşısı Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı
Yerli Kovid-19 aşısı Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı

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Milletvekili, TURKOVAC, Kayseri, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli Kovid-19 aşısı Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli Kovid-19 aşısı Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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