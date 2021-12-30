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Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı - Son Dakika

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı

30.12.2021 10:31
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ülke genelindeki şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı.

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ülke genelindeki şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı.

Yaygın kullanımına başlanan TURKOVAC aşısı, Ankara Şehir Hastanesinin Genel Hastane bölümünde de uygulanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaşın aşı yaptırmak için sıraya girdiği hastanenin 10 aşı odasında TURKOVAC yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre aşı odası sayısının artırılabileceği belirtiliyor.

TURKOVAC aşısı yapılan Gazi Koç, iki doz BioNTech aşısı yaptırdığını, hatırlatma dozu için de TURKOVAC'ı beklediğini belirtti. Koç, "Dün Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da TURKOVAC aşısı yaptırdı. Ben de Türk hocalarımıza güvenerek yerli aşıyı tercih ettim." ifadesini kullandı.

Daha önce üç doz Sinovac aşısı yaptırdığını ifade eden Fatih Topaloğlu ise "Hatırlatma dozu olarak yerli aşımız TURKOVAC'ı bekledim ve aşımı oldum. Herkese aşı olmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

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Togo Cumhuriyeti, TURKOVAC, Hastane, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı - Son Dakika
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