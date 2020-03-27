Yerli kozmetik şirketleri hijyen ürünlerine yöneldi

Türkiye'nin önde gelen kişisel bakım ve kozmetik üreticileri, üretim kapasitesinin büyük bölümünü kolonya, hijyen ve antibakteriyel malzemelere ayırdı.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, toplumun hijyen ve temizlik malzemelerine olan ihtiyacını artırdı. Bütün ülkeler bu süreçte hijyen malzemelerinin ihracatına kısıtlama getirdi. Başta kolonya olmak üzere birçok temizlik malzemesi bulunamaz hale gelince piyasada oluşan temizlik ve hijyen ürünlerine ihtiyacı karşılamak yerli üreticilere düştü.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz ve dünya zor bir durumdan geçiyor. İnsanlarımız başta kolonya olmak üzere birçok hijyen malzemesine ulaşamıyor. Bir yandan stokçular ürünlerin bulunmasını zorlaştırıyor. Diğer taraftan ise kötü niyetli kimseler merdiven altı üretimlerle insanların sağlığını korumaya çalıştığı bir dönemde toplum sağlığını tehdit ediyor. Bu sebeple üretim kapasitemizin yarısından fazlasını kolonya ve hijyen malzemeleri üretimine ayırdık. Toplumun bu ihtiyacına cevap vererek koronavirüs ile mücadelenin bir parçası olmak istiyoruz. İlk hedefimiz iç pazardaki talebi karşılamak. Bu dönemde hiçbir ürüne zam yapmadık. Toplumun ihtiyacını gözeterek dezenfektan ve antibakteriyel sıvı sabun üretimi için harekete geçtik, Sağlık Bakanlığı'ndan onay beklemekteyiz. En kısa sürede bu 2 yeni grupta üretime başlayacak, koranavirüse karşı gerçekleştirilen mücadelede, yüzde 100 yerli bir üretici olarak üzerimize düşen görevi yapacağız." dedi.



Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekçi de konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Tüm dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Koronavirüse karşı verilen mücadelenin en önemli kısmı hijyen. Yerli kozmetik markası olan Sinoz, bu süreçte üretim kapasitesinin büyük bir kısmını hijyenik ürün üretimine ayırdı. Devam eden AR-GE'mizi de hızlandırarak kolonya üretimimizi gerçekleştirdik. Yeni ürünümüz Sinoz limon kolonyası, içeriğindeki 80 derece alkol oranıyla da hijyene katkı sağlıyor. Hem evde hem de ofiste kullanım kolaylığı sunan özel cam şişesiyle piyasaya çıktı. Böylesine önemli bir süreçte gerek merdiven altı üretimin önüne geçmek gerekse kaliteli ürünü uygun fiyata hem toptan hem perakende sunarak tüm ihtiyacı karşılamayı amaçladık. Bu yönde ayrıca AR-GE'sini tamamlayıp son kontrollerini yaptığımız Sinoz el temizleyici jel kolonyayı da hızlıca tüketicinin talebine sunuyoruz." dedi. - İSTANBUL