Yerli kripto cihazları kritik görevlere hazır
22 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "yerli ve milli kripto sistemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesine" yönelik yayımlanan genelge, gözleri bu alandaki çalışmalara çevirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "yerli ve milli kripto sistemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesine" yönelik yayımlanan genelge, gözleri bu alandaki çalışmalara çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:32
Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek Bakanlık harekete geçti! Ağaç Dikme Bayramı için çalışmalar başlıyor Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 harekatından ilk görüntüler geldi!