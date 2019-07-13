Son Dakika Haberleri: Yerli kripto cihazları kritik görevlere hazır
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Yerli kripto cihazları kritik görevlere hazır

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "yerli ve milli kripto sistemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesine" yönelik yayımlanan genelge, gözleri bu alandaki çalışmalara çevirdi.

Yerli kripto cihazları kritik görevlere hazır, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "yerli ve milli kripto sistemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesine" yönelik yayımlanan genelge, gözleri bu alandaki çalışmalara çevirdi.
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:32 
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