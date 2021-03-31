Yerli kripto para borsasından kullanıcılarına 2000'er HOT - Son Dakika

Yerli kripto para borsasından kullanıcılarına 2000'er HOT

31.03.2021 12:30
Yerli kripto para borsasından kullanıcılarına 2000'er HOT, System.String[]

Şubat ayında Twitter'da yaptığı anket neticesinde Holochain ağının yerel kripto para birimi HOT'ı 26 Mart Cuma günü işleme alan yerli kripto para borsası Narkasa, bu kez kullanıcılarına 2000'er HOT hediye ettiğini duyurdu.

Şubat ayında Twitter'da yaptığı anket neticesinde Holochain ağının yerel kripto para birimi HOT'ı 26 Mart Cuma günü işleme alan yerli kripto para borsası Narkasa, bu kez kullanıcılarına 2000'er HOT hediye ettiğini duyurdu. Dünya genelinde yatırımcılarının yüzde 70'i Türkiye'de bulunan HOT'un, Narkasa'da listelenmesinin ardından 0.07 TL seviyelerinden yalnızca 5 günde 0.14 bandına çıktığı belirtildi.

Türkiye'de kripto paralara duyulan ilgi, her geçen gün daha da artıyor. Kripto para borsalarındaki kullanıcı sayısı yükselirken talepler de çeşitleniyor. Platformlar ise talepler doğrultusunda getirdikleri yeniliklerle kripto para ekosisteminin gelişimine katkıda bulunuyor. Son olarak Türkiye'nin önde gelen kripto para alım satım platformları arasında yer alan İstanbul merkezli kripto para borsası Narkasa.com, bugüne kadar platform üzerinden Türk Lirası yatırma işlemi yapan tüm kullanıcılarına son günlerdeki yükselişiyle dikkat çeken Holochain ağının yerel kripto para birimi HOT'ı hediye ederek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini duyurdu.

NARKASA'DA HANGİ KRİPTO PARALAR LİSTELENSİN?

Holochain isimli kripto para Narkasa.com platformunda listelenmesinin hemen ardından yüzde 30, ertesi gün ise yüzde 60 artış göstererek market kapasitesi sıralamasında ilk 50'ye yükseldi. 26 Mart 2021 tarihine kadar süren kampanya kapsamında her kullanıcıya 2000'er HOT hediye edildi. Platform, şubat ayında medya danışmanı olarak görev yapmaya başlayan Mesut Yar aracılığıyla Twitter üzerinden "Narkasa'da hangi kripto paralar listelensin?" sorusuna verilen yanıtlar üzerine HOT'ı (Holo) işleme almıştı.

TÜRKİYE'DE BİRİNCİ SIRADA, DÜNYADA İLK 50 ARASINDA

Dünyanın 156 ülkesinde kullanıcısı bulunan ve Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'de de hizmet vermeye başlayan Narkasa.com'un CEO'su Erdal Kaya, "Platform olarak Türkiye'deki kripto para pazarına dahil olduğumuzdan bu yana projelerimizle ekosisteme yenilikler getirmeyi başardık. Üst düzey güvenlik standartlarımızla birçok ülkeden kullanıcıya hizmet veriyor, uluslararası kripto para platformu değerlendirme kuruluşu olan Hacken platformuna göre Türkiye'de 1. sırada, dünyada ise ilk 50 içerisinde konumlanıyoruz. Amacımız, kullanıcıların görüşleri doğrultusunda ekosistemi geliştirmek" dedi.


Yerli kripto para borsasından kullanıcılarına 2000'er HOT

Kripto paralar, Twitter, Cuma, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yerli kripto para borsasından kullanıcılarına 2000'er HOT - Son Dakika Ekonomi


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