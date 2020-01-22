'Yerli Malı Belgesi' için %51 şartı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Yerli Malı Belgesi' için %51 şartı - Son Dakika Ekonomi

'Yerli Malı Belgesi' için %51 şartı

46 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB), "Türkiye'de Yerli Malı Belgesi Uygulaması" başlıklı bir bilgilendirme notu geldi: Ürünün yerli katkı oranı en az yüzde 51 olmalı...

'Yerli Malı Belgesi' için %51 şartı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB), "Türkiye'de Yerli Malı Belgesi Uygulaması" başlıklı bir bilgilendirme notu geldi: Ürünün yerli katkı oranı en az yüzde 51 olmalı...

Yerli Malı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:37 
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