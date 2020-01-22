'Yerli Malı Belgesi' için %51 şartı
46 dakika önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB), "Türkiye'de Yerli Malı Belgesi Uygulaması" başlıklı bir bilgilendirme notu geldi: Ürünün yerli katkı oranı en az yüzde 51 olmalı...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB), "Türkiye'de Yerli Malı Belgesi Uygulaması" başlıklı bir bilgilendirme notu geldi: Ürünün yerli katkı oranı en az yüzde 51 olmalı...
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:37
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