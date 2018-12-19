Yerli Malı Haftası

Tuşba ilçesinde Yerli Malı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tuşba ilçesinde Yerli Malı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.





Akköprü Mahallesi'nde bulunan Fevzi Şengül İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrenciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri arkadaşları ile paylaştı. Etkinliğe katılan öğrenciler yerli yiyecekleri de tanıttı.



Sınıf öğretmeni Tuba Sayın, yaptığı konuşmada, etkinlik ile öğrencilere yerli malı tüketme alışkanlığı kazandırmak ve ülkede nelerin üretildiğini öğrenmelerini amaçladıklarını söyledi.





Sayın, "Çocukları yerli ürünleri kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu etkinliklerle çocuklar eğlenerek yerli malına karşı farkındalık kazanacak." diye konuştu.

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