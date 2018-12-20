Yerli Malı Haftası
13 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yerli Malı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, Yerli Malı
Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Konacık
Cahit Özvezneci İlkokulu'nda hazırlanan programda, 7 ille özdeşleşmiş ürünler tanıtıldı.
Etkinlikte konuşan okul müdürü Ahmet Karaboğa, okulda yedi coğrafi bölgeden öğrencilerin olduğunu söyledi.
Bunu fırsata çevirdiklerini belirten Karaboğa, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimiz ve velileri, kendi bölgelerindeki yemekleri, giysileri getirdiler. Bölge stantları oluşturuldu. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günü öğrencilerimiz ve velilerimizle kutluyoruz. İlk olarak öğrencilerimize yerli malının önemini, tutumlu olmanın önemini belirttik. Sonra velilerimizle bir toplantı yaptık. Ardından ortaya bu manzara çıktı. Burası bir panayır haline geldi."
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:52 Kaynak: AA
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