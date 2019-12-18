Yerli Malı Haftası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli Malı Haftası - Son Dakika

Yerli Malı Haftası

6 saat önce

Yerli Malı Hastası nedeniyle Dinar ilçesinde 125. Yıl Ana Okulu öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

Yerli Malı Haftası, System.String[]

Yerli Malı Hastası nedeniyle Dinar ilçesinde 125. Yıl Ana Okulu öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

Dinar Menderes ilkokulu çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan okul müdürü Osman Orçun Kaygın yerli malı üretmenin ve kullanmanın önemine değinerek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk yıllarında savaştan yeni çıkan bir ülke olduğu için Atatürk, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Bu durumun ardından Yerli Malı Haftası ortaya çıktı."

Yerli Malı, Menderes, Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması

Son Dakika Haberleri
21:36 Kadınlardan İdlib için yardım kampanyası - Son Dakika
21:33 Görme engelliler için materyal tasarlıyorlar - Son Dakika
21:32 Uludağ'daki arama çalışmalarında bulunan cesetlerden biri Adli Tıp Kurumu'nda -1 - Son Dakika
21:31 Şanlıurfa'da 'Göçmenler Günü' Etkinliği - Son Dakika
21:30 Ataman: "Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu" - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 21:39:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli Malı Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]