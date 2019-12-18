Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika

Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu

6 saat önce

Esenyurt'ta bir okulda yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaklaşık 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu, System.String[]

Esenyurt'ta bir okulda yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaklaşık 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerli malı haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, öğrenciler son derste getirdiği yiyecek ve içecekleri çıkartarak yemeye başladı. Kısa bir süre sonra yaklaşık 30 öğrenci mide bulantısının olduğunu öğretmenlerine söyledi. Okul yönetimi öğrencilerin durumunun kötüye gittiğini fark edince okula ambulans çağırdı. Okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından midesi bulanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde yapılan müdahale sonrasında öğrenciler taburcu edilirken, 10 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Yerli Malı, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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