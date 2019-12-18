Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika

Esenyurt'ta bir okulda yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaklaşık 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu'nda yaşandı. Yerli malı haftası kapsamında okulda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler son derste getirdiği yiyecek ve içecekleri çıkartarak yemeye başladı. Bir süre sonra yaklaşık 30 öğrenci öğretmenlerine mide bulantısının olduğunu söyledi. Okul yönetimi öğrencilerin durumunun kötüye gittiğini fark edince okula ambulans çağırdı. Okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından midesi bulanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde yapılan müdahale sonrasında öğrenciler taburcu edilirken, 10 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(Vedat Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)