Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere elma ve süt dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere elma ve süt dağıtıldı - Son Dakika

Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere elma ve süt dağıtıldı

7 saat önce

Karaman'da Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrencilere elma ve süt dağıtıldı.

Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere elma ve süt dağıtıldı, System.String[]

Karaman'da Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrencilere elma ve süt dağıtıldı. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, yerli ürünlerin daha fazla tüketilmesi gerektiğini söyledi.


Yerli Malı Haftası dolayısıyla Karaman Ziraat Odası ile Süt Birliği Başkanlığı, merkeze bağlı Çakırbağ köyündeki Esentepe İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere elma ve süt dağıttı. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, "Yerli ürünlerin daha fazla tüketilmesi, Türk lirasının değerinin artırılması ve sahip çıkılması, çocuklarımıza ilimizde yetişen ürünleri unutturmamak, üreticimizin ürünlerinin tüketilmesine katkı olmak adına okulumuza böyle bir sürpriz yaptık. Hedef, yerli mallarının tüketiminin artmasıdır. Türkiye, Cumhuriyet döneminde yeni savaştan çıkmış bir ülke olması nedeniyle Atatürk'ün 1923 yılında İzmir'de gerçekleştirdiği İktisat Kongresi'nde yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Biz de oda olarak okullarımızdaki öğrenci ve öğretmenlere Karaman elması ve süt dağıttık" diye konuştu.


Süt Birliği Başkanı Süleyman Akkuş ise, "Ziraat Odası Başkanlığımız ile birlikte çocuklarımıza Karaman'ın kendi üretimi olan elma ve sütü dağıtıyoruz. Çocuklarımızın daha sağlıklı yetişmeleri için süt çok önemlidir. Bu nedenle çocuklarımızın Yerli Malı Haftası'nı kutluyoruz" dedi.


Çakırbağı Köyü Muhtarı Ali İhsan Bayram, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve Süt Birliği Başkanı Süleyman Akkuş'a teşekkür etti. Bayram ve Akkuş'un elinden elma ve sütlerini alan çocukların mutlulukları gözlerine yansırken, çocuklar Yerli Malı Haftası'nın her yıl daha kapsamlı kutlanmasını istediler. - KARAMAN

Yerli Malı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:24 Kaynak: İHA
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