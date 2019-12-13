Yerli Malı Haftası'nda TROY'la "Tadımız Yerinde" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yerli Malı Haftası'nda TROY'la 'Tadımız Yerinde' - Son Dakika Ekonomi

Yerli Malı Haftası'nda TROY'la "Tadımız Yerinde"

6 saat önce

Ödeme yöntemi TROY, yerli üretimin öneminin altını çizmek ve yerli ürünlerin kullanımını artırmak amacıyla her yıl kutlanan Yerli Malı Haftası'nda kullanıcılarını çok özel indirim ve kampanyalarla buluşturacak.

Yerli Malı Haftası'nda TROY'la

Ödeme yöntemi TROY, yerli üretimin öneminin altını çizmek ve yerli ürünlerin kullanımını artırmak amacıyla her yıl kutlanan Yerli Malı Haftası'nda kullanıcılarını çok özel indirim ve kampanyalarla buluşturacak.


BKM'den yapılan açıklamaya göre, yerli malı haftasına özel "TROY'la Tadımız Yerinde" isimli geleneksel hale getirdiği kampanya dahilinde zengin Türk mutfağından tatlar sunan Türkiye'nin önde gelen restoranlarıyla iş birliği gerçekleştiren TROY, 18 Aralık tarihine kadar birbirinden lezzetli menüleri kullanıcılarına özel indirimlerle sunacak.


Kullanıcılar, kampanya kapsamında Çömlek, Gram, Hacı Başar, Hünkar, Hüsrev, Kardeşim Mantı, Kebabi, Sütiş, Tadında Anadolu, Zuko ve Türk Lezzet Müzesi içinde yer alan seçili restoranlarda* Yerli Malı Haftası için özel hazırlanan TROY menüsünün tadını, TROY logolu kartlarla yüzde 30 indirimli olarak çıkarabilecek.


Kampanyaya Çömlek Çamlıca şubesi; Kanyon Gram Lokantası, Hacı Başar Acıbadem, Ataşehir, Erenköy, Göztepe ve Kozyatağı şubeleri; Hünkar Nispetiye, Maslak 42 ve Vadistanbul şubeleri; Hüsrev Gayrettepe şubesi, Kardeşim Mantı Emirgan ve Meydan AVM şubeleri; Kebabi Gayrettepe şubesi; Sütiş Arnavutköy, Çengelköy ve Emirgan şubeleri; Zoku Orjin Maslak Plaza şubesi ile Türk Lezzet Müzesi'nin 42 Maslak Shopping Mall içerisinde bulunan Dede Bursa Kebapçısı, Deli Dane Yanında, Hacı Ahmet Malatya Sofrası, Kuzucu Ali, Tahtakale Filibe Köftecisi, Şirane Ocakbaşı, Varan Lezzet Durağı restoranları katılıyor.

Yerli Malı, Türkiye, Maslak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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