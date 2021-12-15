Üye Girişi
Yerli Malı Haftasında Öğrencilere İnegöl'ün Yerli Ürünleri İkram Edildi - Son Dakika

Yerli Malı Haftasında Öğrencilere İnegöl'ün Yerli Ürünleri İkram Edildi

15.12.2021 14:10
Yerli Malı Haftasında Öğrencilere İnegöl'ün Yerli Ürünleri İkram Edildi

Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban, 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Ticaret Sanayi İlkokulunda öğrencileri ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında öğrencilere İnegöl'de üretilen meyveler ikram edildi.

Ülkemizde 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından, yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanarak Mustafa Kemal Atatürk Başkanlığında 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında; ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren de 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başladı. 1983 yılında bu haftanın adı "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" olarak değiştirildi.

ÖĞRENCİLERE YERLİ MALI İKRAMI YAPILDI

Her yıl 12-18 Aralık tarihinde kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında, bugün Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban Ticaret ve Sanayi İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğrencilerle buluşan Kaymakam Arslan ile Başkan Taban, öğrencilere İnegöl'de yetişen meyveleri ikram ederek yerli malı üretimi ve tüketiminin önemine vurgu yaptılar.

"YERLİ ÜRÜNLERİMİZİ SAHİPLENMENİZİ İSTİYORUZ"

Okul ziyareti sırasında öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Alper Taban, "Yerli malı haftası sebebiyle bugün aranızdayız. Mutlaka sizler de biliyorsunuz şehrimizde kendi çiftçimizin ürettiği; elmalar, armutlar, şeftali, çilek, yaban mersini gibi ürünler var. Sizlerin de bu sürece katılmanızı istiyoruz biz. Yerli ürünlerimizi sahiplenmenizi istiyoruz. Gelecekte belki sizler üreteceksiniz, pazarlayacaksınız, satıp şehrimize değer katacaksınız. Ben her birinize başarılar ve sağlık sıhhat diliyorum" dedi.

KENDİ GIDASINI ÜRETEN ÜLKELER HER ŞARTTA 1-0 ÖNDE OLUR

Kaymakam Eren Arslan ise "Uzun zamandır pandemi nedeniyle bu etkinlikleri yapamıyorduk. Ancak bugün yerli malı haftası vesilesiyle öğrencilerimizleyiz. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin gözlerindeki bu pırıl pırıl sevinci, mutluluğu, umudu görmek bizlere güç veriyor. İnşallah öncelikle sağlıklı şekilde, sağlığımıza dikkat ederek bu süreci atlattıktan sonra da inşallah daha güzel günlerde bir arada olacağız. Bugünün önemine binaen burada ağırlıklı olarak yeme içme üzerine ürünler var. Kendi gıdasına sahip olan, kaliteli gıdaya sahip olan, başkasına muhtaç olmayan ülkeler her şart altında 1-0 önde oluyorlar. Burada İnegöl'ümüzden bahsedersek onlarca bize özgü değerimiz, markamız var. Onlara sahip çıkacağız. Sizler bizlerden daha iyi üreten nesil olacaksınız. Şehrimizi ve ülkemizi daha yukarılara sizler taşıyacaksınız. Bizler de size bu ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Hepimizin amacı sizler için çok daha güzel ve yaşanılabilir bir ülke bırakabilmek. İnşallah sizler de büyüdüğünüzde bizim bu umudumuzu boşa çıkarmayacaksınız" diye konuştu.

Yerli Malı Haftasında Öğrencilere İnegöl'ün Yerli Ürünleri İkram Edildi

Yerli Malı, Yatırım, Aralık, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yerli Malı Haftasında Öğrencilere İnegöl'ün Yerli Ürünleri İkram Edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:53 Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
13:11 Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:53 Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor         
14:17
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var         
13:54
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 14:20:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli Malı Haftasında Öğrencilere İnegöl'ün Yerli Ürünleri İkram Edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement