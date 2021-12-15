Yerli Malı Haftasında Öğrencilere İnegöl'ün Yerli Ürünleri İkram Edildi - Son Dakika

Ziyaretler sırasında öğrencilere İnegöl'de üretilen meyveler ikram edildi.

Ülkemizde 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından, yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanarak Mustafa Kemal Atatürk Başkanlığında 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında; ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren de 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başladı. 1983 yılında bu haftanın adı "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" olarak değiştirildi.

ÖĞRENCİLERE YERLİ MALI İKRAMI YAPILDI

Her yıl 12-18 Aralık tarihinde kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında, bugün Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban Ticaret ve Sanayi İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğrencilerle buluşan Kaymakam Arslan ile Başkan Taban, öğrencilere İnegöl'de yetişen meyveleri ikram ederek yerli malı üretimi ve tüketiminin önemine vurgu yaptılar.

"YERLİ ÜRÜNLERİMİZİ SAHİPLENMENİZİ İSTİYORUZ"

Okul ziyareti sırasında öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Alper Taban, "Yerli malı haftası sebebiyle bugün aranızdayız. Mutlaka sizler de biliyorsunuz şehrimizde kendi çiftçimizin ürettiği; elmalar, armutlar, şeftali, çilek, yaban mersini gibi ürünler var. Sizlerin de bu sürece katılmanızı istiyoruz biz. Yerli ürünlerimizi sahiplenmenizi istiyoruz. Gelecekte belki sizler üreteceksiniz, pazarlayacaksınız, satıp şehrimize değer katacaksınız. Ben her birinize başarılar ve sağlık sıhhat diliyorum" dedi.

KENDİ GIDASINI ÜRETEN ÜLKELER HER ŞARTTA 1-0 ÖNDE OLUR

Kaymakam Eren Arslan ise "Uzun zamandır pandemi nedeniyle bu etkinlikleri yapamıyorduk. Ancak bugün yerli malı haftası vesilesiyle öğrencilerimizleyiz. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin gözlerindeki bu pırıl pırıl sevinci, mutluluğu, umudu görmek bizlere güç veriyor. İnşallah öncelikle sağlıklı şekilde, sağlığımıza dikkat ederek bu süreci atlattıktan sonra da inşallah daha güzel günlerde bir arada olacağız. Bugünün önemine binaen burada ağırlıklı olarak yeme içme üzerine ürünler var. Kendi gıdasına sahip olan, kaliteli gıdaya sahip olan, başkasına muhtaç olmayan ülkeler her şart altında 1-0 önde oluyorlar. Burada İnegöl'ümüzden bahsedersek onlarca bize özgü değerimiz, markamız var. Onlara sahip çıkacağız. Sizler bizlerden daha iyi üreten nesil olacaksınız. Şehrimizi ve ülkemizi daha yukarılara sizler taşıyacaksınız. Bizler de size bu ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Hepimizin amacı sizler için çok daha güzel ve yaşanılabilir bir ülke bırakabilmek. İnşallah sizler de büyüdüğünüzde bizim bu umudumuzu boşa çıkarmayacaksınız" diye konuştu.