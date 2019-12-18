Yerli malı haftasında Türkiye'de ilk sergi - Son Dakika

Türkiye'de ilk kez yerli malı hafta nedeniyle sergi odasında 25 yöreye ait yöresel kıyafetler sergisi açıldı.



Karaelmas Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı tarafından yerli malı haftası kapsamında Türkiye'de ilk kez 25 yöreye ait yöresel kıyafetler sergilendi. Serginin açılışına, Vali Yardımcısı Nevzat Baştan, Zonguldak Belediye Başkanı Vekili Gökhan Çüteli, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, öğrenciler ve davetliler katıldı.Yoğun katılım altında gerçekleşen sergide vatandaşlar yöresel kıyafetleri yerinde görme şansı buldu. Öte yandan sergi sadece 1 gün açık olacak



Karaelmas Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Berkan Çelik, "Yerli malı haftası olduğu için Karaelmas Ortaokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencilerimizle birlikte hazırlamış olduğumuz 25 yöreye ait yöresel kıyafetleri burada sergiledik. Bu anlamda bu boyutta Türkiye'de yapılan ilk kez sergi oldu. Bu ülkemizin ne kadar kültüre sahip olduğunun göstergesidir. Sergimiz sadece bugün açık"dedi. - ZONGULDAK