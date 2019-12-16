Yerli malı tüketim, bırakılacak en büyük miras - Son Dakika
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Yerli malı tüketim, bırakılacak en büyük miras

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilen ve bugün kısa adıyla Yerli Malı...

Yerli malı tüketim, bırakılacak en büyük miras, System.String[]

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilen ve bugün kısa adıyla Yerli Malı Haftasıile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.


Türkiye'nin 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan ihracatının 2018 sonu itibariyle 167,9 milyar dolara, aynı dönemde tarımsal ürün ihracatının da 4,1 milyar dolardan yüzde 356,5 oranında artarak 18,5 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Başkan Matlı "2019 yılında Türkiye'de gıda ve tarım sektöründe ihracat, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 14,37 milyar dolar, ithalat ise yüzde 5,97 düşüşle 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış Ticaret Dengesi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,37'lik artışla, 3,97 milyar dolara yükseldi" dedi.


Türkiye'nin tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde hem ihracatçı hem de ithalatçı konumda olduğunu ve yerli ürünlerini koruyarak katma değerli hale getirmesinin önemine dikkat çeken BTB Başkanı Özer Matlı, "Türkiye'nin yöresel nitelikte olup yerel çekicilikleri bünyesinde barındıran birçok potansiyel ürünümevcut. Özellikle yerli malı tüketimine yoğunlaşarak ulusal markalarımıza sahip çıkmak, ürünlerimizin küresel pazarlardaki markalaşma sürecini de hızlandıracaktır" diye konuştu.


BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Türkiye, fındık, kiraz, incir ve kayısı üretiminde dünya üretimindebirincisırada yer alırken, Çin, Hindistan, ABD gibi ülkelerle yarışarak 55 üründe dünya üretiminde ilk 10 ülke içerisinde yer alıyor. Bir ülkenin güç dengeleri üretim, tüketim ve verimlilik üzerine kuruludur. Üretimin yerli ve sürdürülebilir olması ise ancak tarımda, ticarette, sanayide ve enerjide dışa bağımlılığı azaltarak olabilir. Bu nedenle yerli üretim desteklenmeli, milli tüketim bilinci geliştirilmelidir. Yerli malı tüketim bilinci, yarınlara bırakılacak olan en büyük mirastır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yerli Malı, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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